Ikonisys : La position de trésorerie consolidée au 30 juin s'élevait à 66 KE

(Boursier.com) — Ikonisys SA, société spécialisée dans la détection précoce et précise de cancers grâce à une solution unique entièrement automatisée pour les laboratoires d'analyses médicales, annonce aujourd'hui ses résultats financiers du premier semestre clos au 30 juin 2023, arrêtés par le Conseil d'administration du 29 octobre 2023, et fait le point sur son activité ainsi que sur sa stratégie de développement.

D'un point de vue annuel, les revenus totaux ont augmenté de 32%, principalement en raison d'une augmentation des "autres revenus" (éléments non directement liés à la vente d'Ikoniscope20) par rapport au premier semestre 2022. Le chiffre d'affaires net a légèrement diminué en raison du cycle de vente d'Ikoniscope20max, qui a commencé à être installé au deuxième trimestre 2023.

Alors que les charges générales et administratives sont passées de 501 KE au premier semestre 2022 à 405 KE au premier semestre 2023, le montant total des charges d'exploitation a légèrement augmenté, passant de 1.149 KE au premier semestre 2022 à 1.159 KE au premier semestre 2023. Cela est dû à une augmentation des dotations aux amortissements et provisions. En effet, depuis début 2023, les coûts de 'R&D' capitalisés pour l'Ikoniscope20max ont commencé à être amortis. Nous rappelons que les coûts de R&D capitalisés pour l'Ikoniscope20 ont commencé à être amortis en 2022.

L'augmentation des revenus totaux et l'augmentation très limitée des dépenses d'exploitation ont conduit à une légère amélioration de la perte nette, équivalente à 968 KE, soit une baisse de 5% par rapport à une perte nette de 1.021 KE sur la même période en 2022.

La position de trésorerie consolidée au 30 juin 2023 s'élève à 66 KE, contre 93 KE au 31 décembre 2022. Il convient de noter que cette position n'inclut pas le financement de 0,5 million d'euros par le fonds LPE II de Columbia Threadneedle Investment annoncé le 2 août 2023, ni la facilité de financement d'un montant total de 5,1 millions d'euros établie avec Atlas Capital Markets le 5 octobre 2022.

Stratégie et perspectives

Sur la base des succès obtenus au cours des 2 dernières années, Ikonisys prévoit de poursuivre sa stratégie marketing mondiale, en suivant également la voie des partenariats stratégiques.

Le démarrage réussi de la commercialisation de la solution Ikoniscope20max à haut volume dans les laboratoires de référence est la première étape pour atteindre des clients nationaux à haut volume, qui peuvent facilement voir l'importance d'ajouter une automatisation complète à leur flux de travail. Dans ce contexte, Ikonisys vise à fournir une solution complète à ses clients, se positionnant comme un fournisseur de solutions clés en main pour de nombreux laboratoires de diagnostic en oncologie en Europe et aux États-Unis.

Le soutien de partenaires renommés tels que l'Université du Connecticut aux États-Unis (immuno-oncologie), le Centre Médical Sheba en Israël (cellules tumorales circulantes) et Polytechnique de Milan en Italie (IA) a aidé l'entreprise à faire progresser sa technologie de pointe. Ce solide réseau permet à l'entreprise de renforcer ses activités de développement et servira de catalyseur pour aborder les marchés futurs. L'objectif de l'entreprise est de s'orienter davantage vers la médecine personnalisée, grâce à ses avancées en intelligence artificielle et à sa capacité à trouver des cellules rares telles que les CTC circulant dans le sang des patients (ou éventuellement dans d'autres fluides biologiques).

Le manque évident de systèmes entièrement automatisés et la tendance actuelle à la diminution du nombre de pathologistes actifs montrent que Ikonisys est parfaitement positionnée pour répondre aux besoins des utilisateurs et devenir un acteur important dans le domaine de l'oncologie.

Mario Crovetto, Directeur Général d'Ikonisys, a déclaré : "Le premier semestre de 2023 et les mois suivants ont été caractérisés par le travail sur la stratégie de pénétration du marché de l'entreprise. Le développement final de l'Ikoniscope20max fin 2022 et les installations qui ont suivi aux États-Unis ont été une étape importante pour commencer à remplacer les Ikoniscopes de " génération 1 " existants et initier des discussions avec des prospects qui avaient besoin d'un instrument à grand volume. En juillet, nous avons eu la confirmation de l'excellence de la solution Ikoniscope20max, qui s'est intégrée parfaitement dans les flux de travail des laboratoires où elle a été installée. De plus, afin de pouvoir fournir une solution complète à nos clients, de la transformation au traitement (y compris les réactifs), nous sommes en discussions avancées avec des acteurs de l'industrie présents aux États-Unis et en Europe. Nous sommes convaincus que la fourniture d'une plateforme de bout en bout sera très bénéfique pour Ikonisys et pourrait considérablement stimuler nos ventes et notre présence sur le marché dans les principaux marchés.

Du côté de la 'R&D', en plus de peaufiner l'Ikoniscope20max, nous avons travaillé intensivement sur la mise à jour des applications existantes en utilisant l'apprentissage profond, grâce également aux premiers résultats de la collaboration avec Polytechnique de Milan, et sur la création de nouvelles applications pour nos projets les plus avancés : les cellules tumorales circulantes (CTC) et l'immuno-oncologie. Comme le montrent les récentes ventes de l'Ikoniscope20max, notre capacité à transformer les investissements en R&D en progrès commerciaux concrets est bien établie, et nous continuerons à travailler dur pour anticiper les besoins futurs en matière de diagnostic du cancer et continuer à fournir des solutions de premier plan aux laboratoires, et à travers eux, à toutes les personnes qui ont été testées au fil des années avec l'un de nos instruments."