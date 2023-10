Ikonisys : la plateforme Ikoniscope20 détecte des populations de cellules cancéreuses rares

(Boursier.com) — Ikonisys annonce la réussite d'une étude réalisée en collaboration avec Carole and Ray Neag Comprehensive Cancer Center de l'école de médecine de l'Université du Connecticut (UConn), sur la capacité de la plateforme Ikoniscope à détecter des cellules extrêmement rares dans le domaine de l'immuno-oncologie.

Cette étude a ainsi démontré la capacité de la plateforme Ikoniscope20 à détecter des populations de cellules T CD8 rares, cliniquement significatives et spécifiques, avec une sensibilité et une fréquence supérieure à celles obtenues par cytométrie de flux, l'outil standard utilisé pour une telle détection, et via d'autres méthodologies de détection de cellules rares. En outre, une telle approche basée sur la microscopie permet une analyse morphologique détaillée des cellules détectées.

"Le projet démontre ainsi la supériorité potentielle de la plateforme de microscopie à fluorescence automatisée Ikoniscope20 pour le dénombrement précis d'une sous-population cellulaire d'intérêt clinique par rapport à une approche plus traditionnelle telle que la cytométrie de flux, écrit la société.

"Par la suite, cette approche pourrait être appliquée au dénombrement des cellules CD8 d'intérêt dans les lymphocytes infiltrant les tumeurs, obtenus à partir de types de tumeurs spécifiques. Plus généralement, cela prouve que la plateforme Ikonisys est parfaitement adaptée à la détection de cellules cancéreuses rares dans le sang ou d'autres fluides corporels, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un enrichissement préalable. C'est également la démonstration de la capacité de la plateforme Ikoniscope20 à concurrencer les instruments de cytométrie de flux plus coûteux, et à assurer des fonctions de surveillance immunitaire de manière plus efficace, à moindre coût et plus facilement. Cette étude ouvre la voie à d'autres opportunités de commercialisation de l'Ikoniscope20 en tant qu'outil utilisé par les laboratoires de recherche pour le suivi de la réponse immunitaire", commente encore Ikonisys.

Un article destiné à être publié dans une revue à comité de lecture et présentant les résultats de l'étude est en cours de rédaction.