Ikonisys : Hospitex International conclut un partenariat avec Allianz Value en Italie

(Boursier.com) — Ikonisys annonce la collaboration d'Hospitex International avec Allianz Value, société du groupe Allianz S.p.A. spécialisée dans la mise en oeuvre de solutions de protection sociale et de services de prévention et de santé à domicile, pour la mise en oeuvre du premier programme de dépistage à grande échelle dédié au diagnostic du cancer des voies urinaires grâce aux kits urinaires d'Hospitex, en Italie.

Le programme de dépistage sera proposé gratuitement aux clients membres des grandes communautés qui ont déjà mis en place des programmes d'aide sociale et qui décideront de participer à cette nouvelle initiative. Hospitex enverra le kit Urine241, le service le plus innovant disponible sur le marché dans ce domaine, au domicile des patients.

En moyenne, les cancers des voies urinaires - principalement les cancers de la vessie - touchent près de 30 000 nouvelles personnes par an en Italie, la plupart d'entre elles étant souvent asymptomatiques. Au moment de leur découverte, ces personnes sont déjà à un stade avancé, avec des conséquences pouvant leur être fatales. Ce programme de dépistage permettra ainsi d'identifier d'éventuelles tumeurs à un stade précoce et d'intervenir avec des traitements moins lourds et avec une plus forte probabilité de guérison.