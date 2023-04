Ikonisys : forte perte en 2022 malgré la croissance du chiffre d'affaires

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires net d'Ikonisys en 2022 s'élève à 617 kE (365 kE au 31 décembre 2021), soit une forte augmentation de 69% grâce aux premières ventes de l'Ikoniscope20 notamment aux Etats-Unis.

Avec l'augmentation des dépenses opérationnelles découlant principalement des projets R&D liés à l'ikoniscope20 ainsi qu'aux ventes et marketing, le résultat d'exploitation s'élève à 2,7 ME (0,4 ME en 2021).

Le résultat net 2022 est une perte de -2,45 ME (-571,27 kE en 2022).

La position de trésorerie consolidée au 31 décembre 2022 s'élève à 94 kE (1,5 ME au 31 décembre 2021). Cette position n'inclut pas la facilité de financement d'un montant total de 5,1 ME mise en place avec Atlas Capital Markets, le 5 octobre 2022.

Stratégie et perspectives

Ikonisys prévoit d'accélérer sa stratégie de commercialisation en capitalisant sur les efforts de marketing entamés en 2022. La société poursuit ses activités de vente directe et de marketing avec de nouveaux prospects aux États-Unis et dans les principaux pays de l'UE. En outre, elle s'engage activement dans l'établissement d'accords de distribution supplémentaires pour compléter le portefeuille existant de partenaires afin d'étendre ses cibles de clients potentiels mondiaux.

Par ailleurs, Ikonisys s'appuiera sur son solide réseau de partenaires en développement pour viser de nouveaux segments de marché, tels que les cellules tumorales circulantes (CTC) et l'immuno-oncologie. Ces partenaires prestigieux incluent le Sheba Medical Center à Tel Aviv et Tomalab à Milan (cellules tumorales circulantes) et l'Université du Connecticut (immuno-oncologie).

Enfin, la société continue de se concentrer sur l'innovation technologique, notamment l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) dans le diagnostic médical. En particulier, la société progresse dans l'analyse d'images basée sur l'apprentissage profond afin de finaliser la solution Ikoniscope de nouvelle génération, Ikoniscope AI, pour la médecine personnalisée.

"Cet exercice a été une nouvelle fois très important pour notre société. Au début de l'année, nous avons commencé à commercialiser l'Ikoniscope20, notre solution entièrement automatisée pour le diagnostic moléculaire, utilisée en particulier par les laboratoires de pathologie pour les tests FISH en oncologie. En décembre, nous avons annoncé la disponibilité de l'Ikoniscope20max, la version de l'Ikoniscope spécifiquement adaptée aux laboratoires qui traitent des volumes importants", commente Mario Crovetto, PDG d'Ikonisys, qui ajoute : "Au-delà de la mise en oeuvre de notre stratégie commerciale, nous avons renforcé notre plateforme technologique grâce à des programmes de R&D ciblés. Nous travaillons notamment dans le secteur très prometteur des CTC pour la détection précoce du cancer et le suivi du traitement. En outre, nous continuons à améliorer et élargir notre portefeuille d'applications tout en intégrant l'intelligence artificielle dans notre plateforme. En clair, au cours de l'année 2022 et au début de l'année 2023, Ikonisys a progressé de manière cohérente sur la voie initiée au moment de l'introduction en bourse en juillet 2021, posant efficacement les bases de la future croissance de son chiffre d'affaires".