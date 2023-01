Ikonisys et Integrated Gulf Biosystems Group concluent un partenariat pour la distribution de l'Ikoniscope20 au Moyen-Orient

(Boursier.com) — Ikonisys SA, société spécialisée dans la détection précoce et précise du cancer grâce une solution unique et entièrement automatisée pour les laboratoires de diagnostic médical, annonce la signature d'un partenariat pour la vente de la solution de microscope à fluorescence numérique Ikoniscope20 sur les marchés du Moyen-Orient.

Comme annoncé précédemment, la stratégie de commercialisation d'Ikonisys sera axée sur un modèle commercial équilibré entre le canal direct et indirect. Ikonisys privilégiera sa propre force de vente dans les principaux pays européens et aux États-Unis, et travaillera avec des distributeurs qualifiés ayant une forte présence dans les domaines des pathologies anatomiques et moléculaires sur leurs marchés respectifs. Ainsi, le nouveau partenariat avec le groupe Integrated Gulf Biosystems (IGB) se concentrera sur l'ensemble des principaux marchés du Moyen-Orient, notamment l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Koweït et Bahreïn, et s'étendra également à certains marchés d'Asie du Sud ainsi qu'à l'Inde.

Le partenariat portera sur l'ensemble de la famille d'instruments Ikoniscope20, comprenant l'instrument Ikoniscope20 pour les volumes moyens ainsi que le nouvel instrument Ikoniscope20max qui permet aux laboratoires traitant des volumes importants d'automatiser entièrement leurs tests FISH en oncologie.