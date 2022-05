Ikonisys et Evosciences Leasing, annoncent la signature d'un partenariat

(Boursier.com) — Ikonisys SA, société spécialisée dans la détection précoce et précise des maladies cancéreuses avec une solution unique entièrement automatisée pour les laboratoires d'analyse médicale et Evosciences Leasing, annoncent la signature d'un partenariat pour soutenir le déploiement et l'expansion internationale, en particulier sur les marchés sur les marchés européens et américains, de la plateforme dernière génération d'Ikonisys, l'Ikoniscope20.

L'Ikoniscope20 est le système de microscope à fluorescence numérique d'Ikonisys. Il s'agit d'une plateforme technologique entièrement intégrée réunissant hardware, logiciels et consommables, permettant la manipulation entièrement automatisée des lames, la détection et l'analyse des cellules, la capture des données, leur stockage ainsi que leur examen à distance. Ikoniscope20 est capable d'effectuer plusieurs tests FISH (technique d'identification et de localisation des gènes spécifiques dans des suspensions cellulaires ou des tissus), tels que ceux couramment utilisés par les laboratoires d'oncologie américains et européens, mais peut également identifier et analyser des cellules rares et difficiles à détecter comme les CTC (Circulating Tumor Cells), très prometteuses pour la détection précoce du cancer ou le suivi du traitement.

Ce partenariat avec Evosciences soutiendra et permettra l'accélération de la stratégie de commercialisation mondiale d'Ikonisys comprenant deux volets. D'une part, l'expansion de la base de clients aux États-Unis, en convertissant les clients actuels en utilisateurs actifs d'Ikoniscope20, et, d'autre part, la commercialisation directe en Europe (Allemagne, France et Italie dans un premier temps). Ikonisys vise respectivement un marché total disponible de 7.326 laboratoires et 3.824 laboratoires.