Ikonisys et Biocare Medical nouent une alliance

(Boursier.com) — Ikonisys SA, société spécialisée dans la détection précoce et précise de cancers grâce à une solution unique entièrement automatisée pour les laboratoires d'analyses médicales, a conclu un partenariat avec Biocare Medical, un leader dans les outils et réactifs basés sur l'immunohistochimie (IHC) et la technologie FISH (Fluorescent in situ hybridization).

Cette alliance a pour but d'étendre la distribution au niveau mondial avec l'Ikoniscope20, pour le traitement de faibles volumes, et de volumes importants avec l'Ikoniscope20max, des instruments entièrement automatisés pour l'analyse des lames FISH fabriqués par Ikonisys.

La récente acquisition d'Empire Genomics par Biocare Medical a permis à la société d'élargir son offre, en incluant plus d'un million de sondes FISH. Suite à cette augmentation significative de sa gamme de sondes FISH, une collaboration avec Ikonisys, qui fournit un microscope à fluorescence avancé, révèle un intérêt stratégique avancé.

Mario Crovetto, Directeur Général d'Ikonisys, a déclaré : "Cette collaboration marque un tournant décisif dans notre stratégie commerciale. L'association des capacités élargies de Biocare Medical en matière de FISH, de son excellence commerciale et de son expertise, avec notre plateforme Ikoniscope, va nous permettre de remodeler le paysage du diagnostic. Grâce à cette alliance stratégique et aux développements commerciaux en cours, nous avons considérablement accru notre visibilité pour les deux prochaines années et nous prévoyons l'atteinte d'un chiffre d'affaires annuel compris entre 5 et 7 millions d'euros d'ici là."

Biocare Medical se distingue par un portefeuille complet englobant l'IHC, les réactifs moléculaires, les solutions multiplex préservant les tissus et une série d'instruments avancés destinés aux secteurs cliniques, de la recherche et biopharmaceutiques.

Luis de Luzuriaga, PDG de Biocare Medical, déclare : "Notre portefeuille de sondes Empire Genomics offre aux cliniciens le plus large choix sur le marché actuel. En établissant ce partenariat avec Ikonisys et en intégrant leurs instruments de diagnostic à nos offres moléculaires, les laboratoires disposeront d'une solution clé en main numérique pour les pathologies identifiables via l'imagerie à fluorescence."