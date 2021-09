Ikonisys : du nouveau

(Boursier.com) — Ikonisys SA, société spécialisée dans la détection précoce et précise des maladies cancéreuses avec une solution unique entièrement automatisée pour les laboratoires d'analyses médicales ("Ikonisys"), annonce les premiers résultats d'une étude visant à démontrer la capacité de la plateforme de détection de cellules rares Ikoniscope20 à dénombrer des populations spécifiques de cellules T CD8.

De telles cellules T CD8 spécifiques de l'antigène sont extrêmement rares, et constituent une preuve parfaite de la capacité à détecter les cellules rares en général, et les cellules tumorales circulantes en particulier.

Les cellules T spécifiques d'un antigène jouent un rôle central dans l'immunité contre les cancers et les agents infectieux (tels que les virus), grâce à leur capacité à tuer les cellules malignes après reconnaissance par le récepteur des cellules T de peptides antigéniques spécifiques présentés à la surface des cellules cibles. Dans cette étude, les deux équipes ont pu identifier environ 80 cellules T spécifiques d'un antigène dans un fond parmi plus d'un million de cellules sanguines en recherchant à grande vitesse la présence de cellules positives pour les complexes CMH I-peptides marqués par fluorescence qui se lient à un récepteur d'antigène de cellule T.

L'étude a été réalisée en collaboration avec le Carole and Ray Neag Comprehensive Cancer Center de la faculté de médecine de l'Université du Connecticut (UConn).