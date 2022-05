Ikonisys contient sa perte en 2021

(Boursier.com) — A fin décembre 2021, les produits d'exploitation d'Ikonisys s'élèvent à 464,24 kE (485,16 kE à fin décembre 2020).

A 805,88 kE, les charges d'exploitation ont, comme prévu, augmenté par rapport à l'année précédente (272,28 kE) en raison de la mise en place de la nouvelle structure commerciale et des dépenses supplémentaires liées à sa cotation, mais, suite à la mise en place de sa structure de vente et marketing après l'introduction en bourse, la société a démarré la commercialisation de l'Ikoniscope20, et a conclu la vente de sa première unité à un important laboratoire de référence.

La perte d'exploitation d'Ikonisys s'établit à -412,27 kE (profit de +204,7 kE un an plus tôt). La perte nette, au 31 décembre 2021, ressort à -571,27 kE (-1,57 million d'euros). Les résultats de l'année 2021 sont en nette amélioration par rapport aux années antérieures, notamment du fait de l'allègement de la dette et des charges d'intérêts associées, cet allègement étant lié à la restructuration intervenue en 2021.

Amélioration de la trésorerie

Consécutivement à la restructuration et à l'introduction en bourse de la société en juillet 2021, qui s'est traduite par une augmentation de capital de 4 ME par l'émission de 700.000 nouvelles actions ordinaires, les capitaux propres sont en nette amélioration. Ils sont portés à 20,01 ME de capitaux propres consolidés (5,7 ME euros l'an dernier de capitaux propres pro forma combinés). L'endettement consolidé externe (hors parties liées) reste stable, en légère diminution à la clôture de l'exercice 2021 (-52,73 kE).

La trésorerie consolidée disponible, à la clôture de l'exercice 2021, s'élève à 1.516.526 euros (37,59 kE l'an dernier).

Stratégie et perspectives

Ikonisys entend poursuivre sa stratégie de développement et de commercialisation. Fort des succès engrangés en 2021 et début 2022, la société prévoit de maintenir la montée en puissance de sa stratégie de commercialisation mondiale à deux volets. Sa solution révolutionnaire, l'Ikoniscope20, est soutenue par des partenaires de renom, tels que l'Université du Connecticut aux États-Unis (immunologie), l'Hôpital Universitaire La Charité de Berlin en Allemagne (hybridation in situ en fluorescence en oncologie), le Sheba Medical Center en Israël, et TomaLab en Italie (cellules tumorales circulantes). Ce réseau solide permettra de tirer parti de la R&D, et servira de catalyseur pour aborder les marchés futurs.

En effet, Ikonisys poursuit ses efforts de R&D avec l'Ikoniscope AI de nouvelle génération, qui constituera une avancée décisive pour la médecine personnalisée. L'Ikoniscope AI apportera de nouvelles innovations, en intégrant les dernières découvertes en matière de matériel informatique et de logiciels. Son lancement est prévu pour 2023.

Il existe un manque évident de systèmes entièrement automatisés aux Etats-Unis et en Europe. Sur ce plan, Ikonisys est parfaitement positionné pour répondre aux besoins de plus de 80% des utilisateurs souhaitant acheter un système entièrement automatisé et intégré.