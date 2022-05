Ikonisys conclut un financement obligataire maximal de 6 ME avec Negma

(Boursier.com) — Ikonisys SA a conclu un accord de financement d'un montant nominal total pouvant atteindre 6 millions d'euros avec Negma, fonds d'investissement spécialisé basé à Dubai aux Emirats Arabes Unis, sous la forme d'obligations convertibles en actions nouvelles (OCA) d'une valeur nominale unitaire de 2.500 Euros, assorties de bons de souscriptions d'actions (BSA, ensemble les OCABSA).

Les tirages, qui n'ont pas caractère obligatoire, s'effectueront en plusieurs tranches sur une période de 2 ans.

Ce programme de financement vise à fournir à la société des ressources supplémentaires pour accélérer sa stratégie de commercialisation aux Etats-Unis et en Europe, notamment à travers des investissements supplémentaires de marketing, de nouveaux contacts avec des leaders d'opinions ayant vocation à servir de laboratoires de référence, la participation à des colloques et la mise en oeuvre de la stratégie de distribution via des accords pour l'Espagne, le Portugal, l'Europe de l'Est, le Moyen-Orient et l'Amérique latine, outre la poursuite du développement de l'Ikoniscope20.