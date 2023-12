Ikonisys annonce un partenariat entre Hospitex International et l'Association des médecins pathologistes sans frontières

(Boursier.com) — Ikonisys SA, société spécialisée dans la détection précoce et précise de cancers grâce à une solution unique entièrement automatisée pour les laboratoires d'analyses médicales, annonce aujourd'hui le partenariat entre Hospitex International, leader mondial de la cytologie en couche mince et en diagnostic du cancer, et l'Association des médecins pathologistes sans frontières (APOF, Associazione Patologi Oltre Frontiera). Ce partenariat représente une avancée significative dans la lutte contre le cancer en visant le soutien au développement du diagnostic précoce des cancers dans les pays en développement aux côtés d'un acteur qui oeuvre dans le domaine de l'anatomie pathologique depuis plus de 20 ans.

Depuis plusieurs années, Hospitex International collabore aux côtés de l'APOF sur plusieurs initiatives à l'international. Dans la continuité de leur collaboration fructueuse, Hospitex International accélère aujourd'hui sa contribution au renforcement des capacités de l'APOF en accompagnant l'association dans la réalisation de ses projets à l'international.

Dans le cadre de ce partenariat, les deux entités partageront leur expertise technique et scientifique dans le but de concevoir des systèmes et des solutions facilement déployables et évolutives, compatibles avec les spécificités des pays en développement.

Paolo Giovenali, Président de l'APOF, et Francesco Trisolini, CEO d'Hospitex déclarent : "Notre mission est de sauver des vies humaines grâce au diagnostic oncologique précoce. L'APOF, est une association de médecins à but non lucratifs, et Hospitex un développeur et fournisseur de de solutions de diagnostic innovantes. Nous avons uni nos forces pour créer un nouveau modèle efficace et applicable dans les pays où les compétences médicales et les structures d'anatomie pathologique font défaut. Il reste beaucoup à faire, mais la synergie de la recherche, du développement et de la médecine peut changer concrètement la vie de nombreuses personnes dans les pays les plus défavorisés."

Les deux entités travaillent déjà sur le premier modèle, dans le cadre de projets concrets, qui verra le jour dans les prochains mois.