Ikonisys annonce que Hospitex International a remporté l'appel d'offres pour le prestigieux service de l'U.O.C. d'anatomie pathologique de Raguse

(Boursier.com) — Ikonisys SA, société spécialisée dans la détection précoce et précise de cancers grâce à une solution unique entièrement automatisée pour les laboratoires d'analyses médicales, annonce aujourd'hui que Hospitex International, leader mondial de la cytologie en couche mince et en diagnostic du cancer, a remporté l'appel d'offres pour les prestations de fourniture de systèmes de diagnostic destinés à l'U.O.C. d'anatomie pathologique de Raguse.

Cette décision fait suite au lancement d'une procédure ouverte pour la prestation de fourniture de systèmes de diagnostic destinés à l'Unité de Laboratoire de Santé Publique et au Laboratoire de Santé Publique de l'U.O.C. d'anatomie pathologique de Raguse.

Répartie en deux lots pour un montant total de près de 800 KEUR, la prestation a été attribuée sur la base du prix le plus bas pour chaque lot. La commission, qui s'est tenue en séance publique, a procédé à l'examen de la documentation administrative et technique pour l'évaluation de la conformité effective des entreprises participantes.

Hospitex International, qui a toujours fait preuve d'un engagement dans le développement d'instruments innovants et efficaces pour le diagnostic précoce du cancer, s'est vu attribuer la fourniture "tout risque" du système CYTOfast pour un montant total de 260 KE.

Mario Crovetto, Directeur Général d'Ikonisys et Alessandro Nosei, Chef des Opérations d'Hospitex International, ont déclaré : "Il s'agit d'une nouvelle étape importante franchie par Hospitex International, dont l'objectif est d'assurer une plus grande précision dans la réalisation de diagnostics, associée à une simplicité d'utilisation de ces diagnostics. Cela témoigne de l'importance de combiner l'expertise de nos sociétés pour devenir un leader intégré du diagnostic du cancer, et nous sommes impatients de finaliser l'opération d'acquisition".