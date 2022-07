Ikonisys annonce le développement de sondes FISH optimisées avec Empire Genomics

(Boursier.com) — Ikonisys , société spécialisée dans la détection précoce et précise du cancer avec une solution unique et entièrement automatisée pour les laboratoires de diagnostic médical, annonce le développement de sondes FISH optimisées avec Empire Genomics. Cela permettra aux utilisateurs d'Ikoniscope20 d'obtenir les meilleurs résultats possibles dans plusieurs tests FISH différents. L'ikoniscope20 d'Ikonisys est un système de pointe de microscope à fluorescence numérique dont l'ambition est d'automatiser et d'améliorer le travail des laboratoires de pathologie. Cette plateforme est une combinaison de matériel, de logiciels et de réactifs exclusifs.

Dans une quête constante d'amélioration, Ikonisys a collaboré avec Empire Genomics pour créer des sondes optimisées qui offrent aux clients de l'Ikoniscope20 des résultats supérieurs et plus pratiques. Ces sondes produisent des images plus nettes et de meilleures performances en termes de précision et de rapidité lorsqu'elles sont utilisées avec l'Ikoniscope20. "Cette collaboration permet la création d'une solution de test FISH "drop-in" pour les laboratoires cliniques", a déclaré Michael Bianchi, directeur de laboratoire chez Empire Genomics. "Les sondes sont fournies dans un mélange optimisé de colorant/concentration pour obtenir des résultats cohérents avec l'Ikoniscope20. Cela fournit une autre option pour le domaine de l'imagerie et de l'analyse FISH automatisée qui sera meilleure pour nos clients en termes de performance et de valeur."

Les sondes optimisées seront fabriquées exclusivement pour Ikonisys et ne seront vendues que pour être utilisées sur le système Ikoniscope20 sur le marché nord-américain. La société les proposera à tous ses futurs clients, fournissant ainsi une plateforme technologique entièrement intégrée qui comprend le matériel, le logiciel et les consommables, comme cela a été évoqué lors de l'introduction en bourse. Cette stratégie a déjà été anticipée avec la vente de la combinaison Ikoniscope20 et réactifs à Comprehensive Urology, qui, convaincu par la qualité des résultats, est devenu le premier client à tester les nouveaux réactifs pour la détection des cellules cancéreuses de la vessie.

Mario Crovetto, PDG d'Ikonisys, a déclaré : "Nous sommes ravis de notre collaboration avec Empire Genomics qui s'est déjà avérée fructueuse avec la vente de la combinaison Ikoniscope20 et réactif à Comprehensive Urology. Maintenant que nous avons prouvé l'efficacité de notre stratégie de vendre une plateforme entièrement intégrée à nos clients, notre prochain objectif est d'étendre notre portefeuille à d'autres tests de détection précoce tels que les cancers du sein et du poumon. Nous évoluons rapidement sur un marché en pleine croissance où les clients ont clairement besoin de capacités complètes d'automatisation, d'intégration et d'interprétation des données, permettant d'obtenir des résultats de qualité supérieure et d'améliorer la productivité des laboratoires. C'est pour cela que l'Ikoniscope20 est conçu. Nous restons très actifs dans le domaine des tests FISH et nous sommes prêts à aborder le marché à forte croissance des CTC/Biopsie liquide avec la même stratégie d'une plateforme complète."