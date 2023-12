Ikonisys annonce la réalisation d'un placement privé

(Boursier.com) — Ikonisys , société spécialisée dans la détection précoce et précise du cancer grâce une solution unique et entièrement automatisée pour les laboratoires de diagnostic médical, annonce avoir levé 1 ME par voie de placement privé réalisé auprès d'investisseurs privés et institutionnels italiens, afin de renforcer ses ressources financières pour la mise en oeuvre de l'accord de distribution avec Biocare Medical et l'intégration future de Hospitex International.

Le produit net de cette émission, s'élevant à 1 ME, permettra à l'Émetteur de disposer de ressources supplémentaires pour :

-soutenir le lancement de la commercialisation de ses solutions par Biocare Medical aux États-Unis, et

-étendre la commercialisation des produits de Hospitex, dans un premier temps en Europe, puis ultérieurement aux États-Unis.

Alessandro Mauri, Directeur financier d'Ikonisys, a déclaré : "Nous sommes très heureux d'annoncer la réussite de cette opération qui nous apporte les ressources supplémentaires pour accompagner la dynamique de croissance attendue en 2024. Nos récents accords ont profondément remodelé le profil de la société. Dans le cadre de notre partenariat avec Biocare Medical, visant à étendre la distribution à l'échelle mondiale de nos solutions Ikoniscope, nous avons désormais une visibilité sur les 2 prochaines années avec une prévision de chiffre d'affaires comprise entre 5 et 7 millions d'euros à cet horizon. En outre, l'acquisition stratégique de Hospitex nous positionne au plan mondial sur l'ensemble de la chaîne de valeur des laboratoires de pathologie, de la préparation des lames à leur analyse. Cette opération renforce non seulement nos perspectives de rentabilité à court terme, mais elle permet également de mettre à profit de fortes synergies technologiques, commerciales et opérationnelles. Compte tenu de ces développements prometteurs pour l'année à venir, nous tenons à remercier nos nouveaux investisseurs pour la confiance qu'ils accordent à l'orientation stratégique de notre société."