Ikonisys alourdit sa perte

(Boursier.com) — Les ventes nettes d'Ikonisys au 1er semestre s'élèvent à 207 kE, soit une augmentation de 46% grâce aux premières ventes de l'Ikoniscope20 aux Etats-Unis. Cependant, le revenu total diminue de -13% par rapport aux 239 kE au 30 juin 2021, en raison de l'absence d'"Autres produits" enregistrés au S1 2022 (non liés à la vente de l'Ikoniscope20 ou à la maintenance des services).

Le résultat opérationnel ressort à -1 ME (0,1 ME lors de la même période l'an dernier).

Le résultat net consolidé est une perte de -1,02 ME sur le 1er semestre 2022 (-113,19 kE un an plus tôt).

La trésorerie consolidée au 30 juin 2022 s'élève à 204 kE (1,5 ME au 31 décembre 2021). Cette position n'intègre pas la ligne de financement d'un montant total de 5,1 ME établie avec Atlas Capital Markets le 5 octobre 2022. Cette ligne permettra à la société de faire face à ses besoins de financement au-delà des 12 prochains mois si elle venait à être intégralement activée.

Les capitaux propres ressortent à 19,4 ME (20 ME au 31 décembre 2021) reflétant l'impact de la perte opérationnelle sur la période. L'endettement reste stable à 1,2 ME en évolution de 89 kE au cours du semestre, du fait uniquement de l'évolution du taux de change. Pour rappel, ce montant se réfère à un prêt d'actionnaire non rémunéré.

Stratégie et perspectives

Fort des succès engrangés en 2021 et en 2022, Ikonisys prévoit la poursuite de la montée en puissance de sa stratégie de commercialisation mondiale.

A la suite des premières ventes de la solution Ikoniscope20 à des laboratoires de référence, la société poursuit son plan d'expansion sur les marchés européens et américains. Cela inclut des partenariats tels que celui noué avec Biovendor Laboratory Medicine, pour assurer la présence sur des marchés où la Société ne peut pas déployer de force de vente en direct, ou celui avec Evosciences Leasing visant à offrir des solutions de financement flexibles à ses prospects. Alors que les principaux pays européens et les États-Unis sont directement visés et que plusieurs laboratoires ont été identifiés et contactés, d'autres marchés devraient être adressés par le biais d'accords de distribution additionnels.

La société est également soutenue par l'Université du Connecticut aux Etats-Unis (immunologie), le Sheba Medical Center (cellules tumorales circulantes) en Israël, ainsi que TomaLab (tests FISH de routine). Ce réseau solide permettra à Ikonisys d'améliorer ses activités de développement et servira de catalyseur pour adresser les futurs marchés. En effet, la Société poursuit ses efforts en la matière avec l'Ikoniscope AI de nouvelle génération, une solution potentiellement disruptive en médecine personnalisée intégrant les derniers développements hardware et software.

Il existe un manque évident de systèmes entièrement automatisés aux Etats-Unis et en Europe. Ikonisys s'estime parfaitement positionné pour répondre aux besoins des utilisateurs qui souhaitent acheter un système entièrement automatisé et intégré, une cible représentant d'après les estimations plus de 80% des laboratoires d'oncologie.