Ikonisys acquiert Hospitex

(Boursier.com) — Ikonisys SA, société spécialisée dans la détection précoce et précise de cancers grâce à une solution unique entièrement automatisée pour les laboratoires d'analyses médicales, a conclu un accord en vue d'acquérir à 100% Hospitex International (Hospitex), une société basée en Italie et leader mondial de la cytologie en couche mince et en diagnostic du cancer.

Hospitex a développé une plateforme brevetée unique, appelée Nephelometric Smart Technology (NST), et dédiée à la préparation de lames. Grâce à son système exclusif CYTOfast, Hospitex propose la solution la plus avancée pour la préparation de lames standardisées et très précises dans le domaine de la cytologie en phase liquide. Cette technologie de pointe permet à Hospitex de produire des lames en couche mince de haute qualité pour la réalisation de diagnostic pour tous les organes ciblés. Ces lames de haute qualité permettent d'obtenir des images haute définition au moment de leur analyse par la solution entièrement automatisée Ikoniscope.

En plus de son coeur de métier, Hospitex opère également sur trois autres secteurs d'activité complémentaires :

- Hospitex Labs : fournisseur de laboratoires clé-en-main pour le diagnostic du cancer ;

- Hospitex Digital : intégrateur de technologies d'information et de communication pour les laboratoires de santé, par le développement de l'IA et la Big Data en oncologie ; et

- Urine24 : fabricant et fournisseur d'une solution BtoC, le premier test de dépistage du cancer par voie urinaire vendu en pharmacie.

En 2022, Hospitex a réalisé un chiffre d'affaires de 1,8 million d'euros et une marge d'Ebitda de 21%. Hospitex compte 23 employés et s'appuie sur un vaste réseau commercial, soutenu par des agents et distributeurs pour promouvoir ses solutions dans toute l'Europe.

Avec cette acquisition stratégique, Ikonisys intégrera le savoir-faire d'Hospitex pour la préparation de lames, en amont de la chaîne de valeur, offrant une solution intégrée aux laboratoires de pathologie et complémentaire à sa gamme de produits existants pour l'analyse automatique des lames. Ainsi, cette opération contribuera à l'amélioration de l'efficacité et de l'efficience du processus de diagnostic des cancers. Ensemble, les deux sociétés proposeront des solutions de diagnostic du cancer efficaces et de qualité supérieure à travers le monde.

En séance, l'action Ikonisys gagne +5,67% à 1,49 euro.