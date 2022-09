Ikonisys a conclu un partenariat avec BioVendor Laboratory Medicine pour la distribution du système Ikoniscope20 en Europe de l'Est

(Boursier.com) — Ikonisys SA, société spécialisée dans la détection précoce et précise du cancer avec une solution unique et entièrement automatisée pour les laboratoires de diagnostic médical, annonce son premier partenariat de distribution concernant la vente de la solution de microscope à fluorescence numérique Ikoniscope20 sur le marché de l'Europe de l'Est.

Jurgen Schipper, directeur commercial d'Ikonisys, a déclaré : "Nous sommes très heureux d'avoir conclu un partenariat avec BioVendor, un distributeur et fabricant de produits de diagnostic très réputé qui bénéficie d'une forte présence en Europe de l'Est et sur d'autres marchés européens. Ce premier partenariat avec un distributeur confirme la faisabilité de notre modèle commercial et démontre notre traction commerciale. Nous sommes convaincus que la collaboration avec BioVendor aura un impact significatif sur l'utilisation du système Ikoniscope20 dans les laboratoires de pathologie moléculaire sur les marchés d'Europe de l'Est".

Eva Svobodova, directrice commerciale de BioVendor, a ajouté : "Nous apprécions la confiance et l'opportunité offertes par Ikonisys. En tant que passionnés d'innovation, nous sommes particulièrement enthousiasmés par la mise en place de nouveaux outils sur le marché du diagnostic in vitro. Avec Ikonisys, nous sommes en mesure d'offrir une solution innovante aux laboratoires de pathologie moléculaire. Nous sommes impatients d'étendre notre solution actuelle en nous appuyant sur les connaissances professionnelles d'Ikonisys et de BioVendor LM".