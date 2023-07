IK Partners entre en négociations exclusives avec Carlyle pour la cession de sa participation dans le groupe Pr0ph3cy

(Boursier.com) — IK Partners annonce que le fonds IK Small Cap III ("IK SC III") est entré en négociations exclusives avec Carlyle, pour la cession de sa participation dans le groupe Pr0ph3cy, leader dans le domaine de la cybersécurité en France. Après une période de détention de moins de deux ans, il s'agira de la première sortie du fonds Development Capital au sein du fonds IK SC III. IK réinvestira aux côtés de Carlyle et de l'équipe de direction. Les détails financiers de la transaction ne sont pas divulgués.

Dirigé par Arthur Bataille, le groupe Pr0ph3cy est un acteur de premier plan dans le conseil en cybersécurité et les services informatiques. Le Groupe fournit des prestations pour une base de clients diversifiée, composée de grandes entreprises des secteurs public et privé, notamment dans les domaines de l'aérospatiale et de la défense, des services financiers, du transport et de la grande consommation.

Résultant de la fusion de Silicom et Seela en 2021 suite à l'arrivée au capital d'IK, et suivi des acquisitions ultérieures d'OpenCyber et Harmonie Technologie en 2022, l'entreprise opère désormais sur l'ensemble de la chaîne de valeur des services de cybersécurité, avec une forte expertise dans les domaines suivants : stratégie cyber, gestion des risques et des accès ; audit et tests de pénétration ; configuration de logiciels et matériels de sécurité (NetSecOps et DevSecOps) ; solutions de formation et de perfectionnement en cybersécurité ; et intelligence artificielle.

Actuellement, Pr0ph3cy compte environ 600 employés qui travaillent pour plusieurs centaines de clients depuis 9 bureaux en Europe et en Amérique du Nord. Avec le soutien d'IK, le Groupe a triplé de taille grâce à deux opérations de croissance externe, une stratégie de recrutement ambitieuse, des efforts importants d'internationalisation au Canada et en Belgique, ainsi qu'à la mise en oeuvre du développement produit Seela.io pour devenir un outil d'apprentissage en ligne de premier plan, axé sur la cybersécurité. Un renforcement global du groupe et de sa structure managériale a également été entrepris.

La plateforme Carlyle Europe Technology Partners ("CETP") permettra à Pr0ph3cy de poursuivre sa croissance organique, tout en accélérant la stratégie d'acquisition et de développement externe initiée, afin d'élargir sa gamme de services et de s'étendre à l'international. À l'acquisition, le groupe changera de nom et sera rebaptisé "NEVERHACK"...