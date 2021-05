IGE+XAO : un premier trimestre en croissance

IGE+XAO : un premier trimestre en croissance









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'éditeur de logiciels IGE+XAO a réalisé au premier trimestre 2021 un chiffre d'affaires consolidé de 8,82 millions d'euros, soit une augmentation de 6,5% par rapport à 2020. Les ventes de licences perpétuelles et de prestations de formation renouent avec la croissance tandis que les ventes d'abonnements continuent l'accélération amorcée en 2020 avec une hausse de plus 18%.

Sur la période, le groupe rappelle avoir lancé deux nouvelles versions de ses logiciels SEE Electrical Expert, logiciel phare pour la conception des installations électriques et SEE Electrical 3D Panel+, dédié à la conception et la fabrication en trois dimensions de tout type d'armoires électriques.

L'Assemblée Générale Annuelle Mixte du 26 avril 2021 a décidé d'affecter le résultat de l'exercice 2020 au compte report à nouveau et de ne pas distribuer de dividendes.