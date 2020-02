IGE+XAO : rentabilité opérationnelle solide

IGE+XAO : rentabilité opérationnelle solide









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe IGE+XAO s'élève à 33,93 ME en 2019 contre 31,88 ME en 2018, soit une hausse de 6,4%. À périmètre constant - IGE+XAO ayant cédé début 2019 la société Mayridis Voyages -, la croissance du chiffre d'affaires atteint 7,2%. "Ce dynamisme est d'autant plus appréciable qu'il porte sur l'ensemble des segments d'activité tant en France qu'à l'international", se félicite le groupe. La croissance s'accompagne d'un haut niveau de rentabilité, avec un résultat opérationnel qui atteint 9,78 ME en 2019, soit une marge de 29,2% et un résultat net de l'ensemble consolidé de 6,9 ME portant la marge nette à 20,3%. Au niveau financier, le groupe dispose d'une structure solide avec, au 31 décembre 2019, un endettement bancaire quasi nul (hors impact de l'IFRS 16) et une trésorerie de 39,8 millions d'euros.

Concernant la Recherche et Développement et les produits, "la période a été intense avec un effort particulier porté sur l'intégration de nouvelles technologies, notamment autour du Cloud et de la modélisation en 3 dimensions".

IGE+XAO, désormais filiale de Schneider Electric, entend "poursuivre son plan d'action, visant l'accélération du développement international et un haut niveau de rentabilité, tout en maintenant un fort investissement R&D".