IGE+XAO : projet d'offre publique d'achat simplifiée de la part de Schneider Electric à 260 euros

(Boursier.com) — Schneider Electric annonce son intention de déposer un projet d'offre publique d'achat simplifiée en numéraire via sa filiale Schneider Electric Industries SAS (SEISAS), actionnaire majoritaire détenant environ 67,7% du capital social et environ 78,3% des droits de vote de la société IGE+XAO (compartiment B, code ISIN FR0000030827) sur les actions qu'elle ne détient pas directement ou indirectement, soit environ 31,9% du capital social de IGE+XAO, au prix de 260 euros par action. Le prix proposé fait notamment ressortir une prime de 15% par rapport au dernier cours coté de IGE+XAO et une prime de 17,4% sur la moyenne des 60 jours pondérée par les volumes.

Schneider Electric, après trois ans de participation majoritaire dans IGE+XAO, souhaite positionner la société comme entité opérationnelle de sa Division Energy Management Software. Dans ce contexte, IGE+XAO n'a plus vocation à demeurer une société cotée.

Cette transition permettra de simplifier la gouvernance et facilitera la mise en conformité des opérations d'IGE+XAO avec les normes et standards de Schneider Electric. Elle s'opérera dans une parfaite continuité de l'engagement d'IGE+XAO envers ses clients et partenaires. Notamment, IGE+XAO continuera de les servir en tant qu'éditeur de logiciel indépendant et ces logiciels resteront totalement agnostiques vis-à-vis des fabricants de matériel électrique.