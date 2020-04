IGE+XAO : équation à plusieurs inconnues

IGE+XAO : équation à plusieurs inconnues









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — IGE+XAO grimpe de 4,5% à 138 euros ce mercredi, alors qu'au 1er trimestre, le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 8.369.565 euros, soit une baisse de 1,7% par rapport à l'année 2019. Cette diminution résulte des conséquences sur l'économie de l'épidémie Covid-19. En effet, comme la quasi-totalité des entreprises, IGE+XAO a constaté un ralentissement de ses ventes qui a débuté dès le mois de janvier en Chine et qui s'est propagé au reste du monde à compter du mois de mars.

Le groupe assure la continuité de la totalité de ses activités en ayant recours au télétravail et en utilisant massivement les moyens téléphoniques et digitaux disponibles (visioconférence, plateformes de formation et de développement logiciel, dépannage via la prise de contrôle d'ordinateur à distance, e-marketing). Les moyens mis en place ainsi que la récurrence d'une part significative du chiffre d'affaires ont ainsi permis d'amortir la tendance baissière des activités.

Le ralentissement général de l'économie mondiale à compter du mois d'avril 2020 et le temps nécessaire de redémarrage post-confinement conduisent IGE+XAO à anticiper une baisse plus importante de l'activité sur le deuxième trimestre 2020.

Au niveau financier, la solide structure du Groupe, caractérisée au 31 décembre 2019 par des capitaux propres qui atteignaient 41 millions d'euros, l'absence d'endettement bancaire et une trésorerie de près de 40 millions d'euros, permettent à IGE+XAO de faire face à la crise actuelle sans risque majeur sur la continuité de son exploitation.

Dans ce contexte exceptionnel, l'Assemblée Générale Annuelle Mixte du 17 avril 2020 a décidé d'affecter le résultat de l'exercice 2019 au compte report à nouveau et de ne pas procéder à la distribution du dividende de 1,55 euros par action proposée initialement.

"La visibilité est limitée, nous adoptons un scénario qui nous semble prudent avec une baisse de 7,9% du CA sur 2020 vs +4,8% avant COVID-19" commente Portzamparc qui estime que "malgré la diversité des clients, l'exposition aux secteurs industriels, du transport (aéronautique, auto, rail, navires) et du BTP incite à la vigilance". Verdict : "L'objectif de cours est abaissé de 182,7 à 165 euros" avec un avis inchangé à "renforcer".