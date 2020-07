IGE+XAO : compte accélérer à l'international et améliorer sa rentabilité

(Boursier.com) — Sur le 1er semestre 2020, le Groupe IGE+XAO, désormais filiale de Schneider Electric, affiche un chiffre d'affaires consolidé de 15,8 ME (17,2 ME un an plus tôt), soit une baisse de -8%. Durant cette période, l'activité du Groupe a été impactée par la pandémie mondiale de Covid-19, débutée en Chine dès la fin janvier et ayant fortement affecté les marchés occidentaux à compter de mars 2020. Si, dans ce contexte difficile, le chiffre d'affaires licence et formation a reculé, les revenus récurrents ont quant à eux progressé, avec notamment les ventes souscription de logiciel qui ont augmenté de plus de 12%.

Parallèlement, et tout en assurant l'intégralité de ses missions vis-à-vis de ses clients et partenaires via un recours massif au télétravail et aux prestations à distance (télémaintenance et formation), IGE+XAO a réduit ses charges d'exploitation de -4,4%. Consécutivement, et malgré la période de crise que traverse l'économie mondiale, la rentabilité opérationnelle s'établit à 27,3%.

Le résultat net consolidé du Groupe s'élève à 3,28 ME soit une rentabilité nette de 20,7%. Il recule de 13,7%. Le résultat net part du groupe se replie de 12,6%

Au niveau financier, le Groupe dispose d'une structure solide avec, au 30 juin, un endettement bancaire quasi-nul hors impact de l'IFRS 16 et une trésorerie de 45,5 ME.

Fort de ces résultats et de ses solides fondamentaux, et tout en restant attentif à l'évolution de la situation économique, IGE+XAO entend poursuivre son plan d'action, ayant comme objectifs l'accélération du développement international et un haut niveau de rentabilité, tout en maintenant un fort investissement R&D.