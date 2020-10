IGE+XAO : chiffre d'affaires stabilisé au troisième trimestre

(Boursier.com) — Le groupe IGE+XAO a réalisé sur le troisième trimestre 2020 un chiffre d'affaires de 8,09 millions d'euros, soit un niveau comparable à celui de l'exercice précédent (-0,5%).

Dans un contexte encore très marqué par la crise sanitaire, IGE+XAO attribue principalement cette bonne tendance à la dynamique des ventes Grands Comptes couplée à une bonne résistance des activités PME/PMI alors même que le modèle de vente via abonnements s'accélère. Sur les neuf premiers mois de 2020, le chiffre d'affaires atteint 23,94 ME, en repli de 5,6% sur un an.

Sur les plans R&D et produits, et malgré la crise de la Covid19, IGE+XAO affirme déployer des efforts importants sur l'intégration de nouvelles technologies, notamment autour du Cloud et de la modélisation en 3 dimensions. Parallèlement, le groupe prépare le lancement de versions majeures de ses logiciels phares, SEE Electrical et SEE Electrical Expert.