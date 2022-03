IGE+XAO : Assemblée générale convoquée

(Boursier.com) — IGE +XAO SA informe ses actionnaires que son Assemblée générale annuelle mixte se tiendra le mercredi 4 mai à 10 heures, au siège social de la société à Colomiers.

L'avis de réunion à cette Assemblée est publié ce jour au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires et contient l'ordre du jour, le projet des résolutions et les principales modalités de participation et de vote à cette Assemblée. Cet avis de réunion à l'Assemblée ainsi que le rapport du Conseil d'Administration sur le projet de résolutions peuvent être consultés sur le site Internet de la société, rubrique Assemblées générales. Les autres documents et renseignements relatifs à cette Assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires.