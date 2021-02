IGE+XAO a fortement amélioré ses marges en 2020

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le groupe IGE+XAO a réalisé un chiffre d'affaires 2020 de 32,7 ME, en baisse de 3,7% par rapport à 2019. Cette période particulière a bénéficié aux ventes récurrentes, contrats de maintenance et abonnements, dont la croissance s'est accélérée, tandis que les ventes de licences perpétuelles et de formation ont pâti de la situation économique et des obligations de distanciation.

Au niveau de la rentabilité, le résultat opérationnel a franchi la barre des 10 millions d'euros, favorisé notamment par une baisse significative des frais de déplacements et par l'annulation des salons professionnels. La marge opérationnelle s'établit ainsi à 32,5% contre 28,8% en 2019. Le résultat net de l'ensemble consolidé progresse de 14% à 8,05 ME, portant la marge nette à 24,4%.

Sur le plan financier, le groupe disposait au 31 décembre 2020 d'une trésorerie de 49,2 millions d'euros et d'un endettement bancaire quasi nul (hors impact de l'IFRS 16). Cette solide structure financière lui permettra d'accélérer son plan de marche tant au niveau de son développement à l'international que de ses investissements R&D, le tout associé à un haut niveau de rentabilité.