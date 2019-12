IFF fusionne avec l'unité de nutrition de DuPont

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Très grosse opération aux Etats-Unis. International Flavors & Fragrances va fusionner avec l'unité de nutrition et biosciences de DuPont dans le cadre d'une opération de 26,2 milliards de dollars. La transaction, approuvée à l'unanimité par les deux Conseils d'administration, doit déboucher sur la création d'une société pesant plus de 45 milliards de dollars et réalisant des revenus de plus de 11 Mds$.

Selon les termes de l'accord, les actionnaires de DuPont détiendront 55,4% de la nouvelle société et les actionnaires existants d'IFF 44,6%. DuPont recevra par ailleurs un paiement en numéraire de 7,3 milliards de dollars à la clôture de l'opération.

Andreas Fibig, directeur général d'IFF, dirigera la nouvelle société et continuera d'en être le président du CA.