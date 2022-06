Iervolino & Lady Bacardi Entertainment (ILBE) participera au "European Midcap Event" à Paris les 23 et 24 juin

(Boursier.com) — Iervolino & Lady Bacardi Entertainment "ILBE", société de production de films et de programmes télévisuels, cotée sur le marché Euronext Growth à Milan (IT0005380602 - IE) et à Paris (IT0005380602 - ALIE) participera à la 18ème édition du "European Midcap Event" qui se tiendra à l'hôtel Pullman Paris Tour Eiffel, et qui est organisé par Intermonte (partenaire unique pour l'Italie) en collaboration avec CF&B Communication.

Andrea Iervolino, Administrateur délégué, et le Top management de la société, rencontreront des investisseurs institutionnels, principalement français et très actifs sur le segment des Mid&Small cap européennes.