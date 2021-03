Idsud : résultat social 2020 dans le rouge

(Boursier.com) — Les comptes 2020 du groupe Idsud font apparaître un chiffre d'affaires en baisse de 42% à 680 KE contre 1,166 ME en 2019 : les produits de l'activité de change manuel et de l'activité des métaux précieux sont de 356 KE à fin 2020 contre 839 KE à fin 2019. L'activité des métaux précieux s'est bien maintenue malgré une baisse de 17% des produits, la fréquentation aux guichets ayant été perturbée par les confinements et la fermeture de frontières.

Dans ce contexte inédit, le résultat social a été largement impacté, terminant l'année avec une perte de 559 KE contre un bénéfice de 702 KE en 2019. Le Conseil de Surveillance a décidé de convoquer l'Assemblée Générale Annuelle Ordinaire le 30 juillet 2021.

Idsud Energies France assure disposer d'un portefeuille de clients et de contrats permettant d'assurer une croissance significative du volume d'affaires en 2021. Les perspectives de l'activité de distribution de produits manufacturés spécialisés de KEHUA France sont annoncées très satisfaisantes tant en France qu'au Maroc.