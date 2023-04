Idsud : la branche Energies pèse sur les comptes

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires d'Idsud est ressorti en hausse de 43% en 2022 à 0,9 million d'euros. Le résultat d'exploitation est quasi stable à -2,2 ME. Le résultat financier est positif de 2,7 ME, avec un dividende de la Française des Jeux de 4,1 ME et une dépréciation des titres Idsud Energies de 1,5 ME et une reprise de provision des titres Idsud Voyages de 0,3 ME;

Le résultat exceptionnel de -15,7 ME comprend pour l'essentiel : -8,5 ME de provision constituée dans le cadre de la reconfiguration complète de la branche Energies ; -7,2 ME correspondant à un abandon de créances, contre retour à meilleur fortune, en faveur de la filiale Idsud Energies.

Le résultat net de 2022 est une perte de -15,5 ME (+60,5 ME en 2021)

Après prise en compte de cette perte, les capitaux propres sont désormais négatifs à hauteur de 11,4 ME.

Reconfiguration de la branche Energies

A la suite des constats opérés sur les résultats déficitaires 2021 de la branche Energies, diverses investigations ont été diligentées à l'initiative du Conseil de Surveillance et du Directoire de la société IDSUD. Celles-ci ont mis en exergue :

- La qualité d'EPCiste de la société Idsud Energies, interface de toutes parties prenantes aux marchés obtenus, par nature particulièrement exposée en temps de crise.

- Une dégradation de ses relations d'affaires avec ses donneurs d'ordre, lesquels refusaient les compléments de prix sollicités pour répondre aux répercussions économiques des différentes crises successives.

- Le report sine die ou l'annulation subséquente de marchés d'envergure à un stade ne permettant pas de percevoir les produits afférents à la livraison/réception de chantiers.

- Par suite, une remise en cause de la profitabilité des plans d'affaires se rapportant aux marchés internationaux.

- Parallèlement, la persistance de la dynamique de croissance du secteur "EnR" (énergies renouvelables) ainsi que l'accélération de la transition énergétique décidée tant au plan national qu'international.

Ces constats ont conduit la gouvernance à décider une reconfiguration complète de la branche Energies, en termes de management, d'activité économique courante et de restructuration financière. A ce titre, la direction de la société Idsud Energies a été totalement refondue, avec mise en avant et optimisation des ingénieurs et des opérationnels existants. De leur expertise et expérience acquises, la nouvelle direction a décidé de renoncer à la qualité d'EPCiste, trop exposée, et de se concentrer sur :

- La fourniture de produits phares, effectivement disponibles, dans un contexte de pénurie croissante affectant la concurrence.

- La fonction d'assistant maître d'oeuvre à l'effet d'optimiser et de tirer profit de l'ingénierie et du savoir-faire interne sans souffrir des cycles longs des paiements inhérents à la fonction de maître d'oeuvre ou d'interface principale.

- La poursuite du contrat Enerfi (désormais dénommé Kourbe), à la fois productif et prometteur, ainsi que le développement de marchés similaires mais de moindre envergure pour répondre à la demande croissante d'industriels désormais contraints à l'économie d'énergie du fait de la loi sur l'accélération de la production d'énergies renouvelables, présentée le 4 novembre 2022 et adoptée le 10 mars 2023.

Dans ce cadre repensé, et dans le respect des engagements du groupe vis-à-vis de ses différents partenaires (banques, fournisseurs, clients), la société Idsud a décidé d'acter dans ses comptes 2022 son soutien apporté à la filiale Idsud Energies.

Perspectives 2023

Le résultat de l'exercice 2023 comprendra en premier lieu un dividende de la Française des Jeux attendu de 4,5 ME (soit 1,37 euro par action), lequel sera voté le 27 avril 2023. Les secteurs Change et Voyages, particulièrement affectés courant 2020/2021 par la crise sanitaire de la Covid-19, ont repris une activité normale.

Si les indicateurs disponibles tendent à confirmer cette reprise, la société entend cependant, et pour tenir compte de la tendance actuelle inflationniste, rester prudente sur les prévisions des niveaux d'affaires pour l'exercice 2023.

S'agissant du secteur Energies, les sociétés mère et fille poursuivent leurs démarches de réorganisation initiées au 2nd semestre 2022 et, notamment, les actions correctrices suivantes :

- Définition d'un nouvel organigramme opérationnel.

- Redéfinition des partenariats avec les fournisseurs majeurs.

- Renforcement de l'offre commerciale.

- Adaptation de la production aux niveaux d'activité avec mesures de diminution de la masse salariale.

- Responsabilisation des départements ingénierie technico-commerciale et achats.

- Recours à la sous-traitance de certaines missions dans une optique d'économie de charges.

Dans le contexte et contrainte à la prudence, la société Idsud n'entend pas préciser les prévisions définies par sa filiale. Elle confirme cependant sa politique de soutien et s'engage à poursuivre le redressement de cette branche. L'objectif de fin d'année est de rétablir la situation financière de la filiale et de valider l'inversement de la tendance en termes d'exploitation.