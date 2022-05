Idsud : fort redressement du résultat net en 2021

(Boursier.com) — En 2021, le chiffre d'affaires d'Idsud est en léger recul à 661 kE (680 kE en 2020), dans un contexte de poursuite de la crise sanitaire.

Le résultat d'exploitation est quasi stable à -2,18 ME (-2,13 ME en 2020). Le résultat financier est négatif de -1,4 ME malgré le doublement du dividende de la Française des Jeux (4,5 ME en 2021 contre 2,2 ME en 2020), mais sous l'effet principal de la dépréciation des titres de participations d'Idsud Energies pour 6 ME.

Le résultat exceptionnel est de +66,8 ME. Le résultat net de l'exercice 2021 s'affiche à un montant de +60,5 ME (-559 kE en 2020).

Les capitaux propres diminuent de 11 ME, à 4,17 ME (15,18 ME en 2020).

Perspectives

Le résultat de l'exercice 2022 d'Idsud comprendra un dividende de la FDJ attendu de 4,1 ME, soit 1,24 euro par action, voté le 26 avril. Dans le contexte actuel, les secteurs Change et Voyages connaissent un redémarrage progressif. Il est délicat de donner une date pour retrouver des niveaux d'affaires d'avant la crise.

Ceci étant, le groupe Idsud adapte la structure des coûts de ces départements dans la mesure du possible et bénéficie des aides pour les secteurs en crise et mène une réflexion sur l'évolution structurelle de ces services.

Les marchés internationaux de la société Idsud Energies sont reportés, parfois significativement affectés, par les donneurs d'ordre, du fait des répercussions des hausses de coûts de matières premières et de fret ainsi que des difficultés d'accès aux chantiers, consécutifs à la pandémie de la Covid-19. Elle perdure et elle est relayée par les incertitudes relatives au conflit Ukrainien et de façon plus générale aux tensions géopolitiques et économiques internationales. Les plans d'affaires des projets internationaux en cours sont dès lors sensiblement impactés. La concrétisation de contrats significatifs sur le marché domestique ouvre la voie à une relance de l'activité et des résultats pour Idsud Energies. Dans le contexte actuel, tout en affichant une nécessaire prudence pour 2022, Idsud confirme le soutien à sa filiale Idsud Energies.