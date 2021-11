Idsud : 1,1 ME de bénéfices semestriels

(Boursier.com) — Le résultat net de la société Idsud, arrêté au 30 juin 2021, est un bénéfice de 1,1 millions d'euros contre une perte -217 kE au 30 juin 2020 et -559 kE au 31 décembre 2020.

Perspectives

Le Conseil de Surveillance de la société, réuni le 31 mai 2021, a approuvé à l'unanimité, le principe d'une offre publique de rachat par la société de ses propres actions en vue de leur annulation. Le Directoire a annulé les 397.574 actions ainsi rachetées, a annulé 5.788 actions auto-détenues et a constaté une réduction de capital totale de 4.491.142 euros. Ce dernier est ainsi ramené de 10.000.000 euros à 5.508.858 euros et se trouvant divisé en 494.766 actions.

La société Idsud devrait constater sur le second semestre le résultat de l'ensemble de ces opérations :

- Un profit exceptionnel de 71 ME lié à l'échange des titres de la FDJ,

- Une charge d'impôt sur les sociétés inhérente à cette opération de 2,3 ME,

- Une réduction de capital à hauteur de 4.491.142 euros par annulation des actions rachetées dans le cadre de l'OPRA et des 5.788 actions auto-détenues, la différence sera imputée sur le poste "report à nouveau" d'environ 67.012.423 euros.