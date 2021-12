IDI : Winncare acquiert Pharmaouest

(Boursier.com) — Winncare , spécialiste des lits médicalisés et des matelas anti-escarres, réalise l'acquisition de la société Pharmaouest Industries, première opération de croissance externe suite à l'arrivée au capital de Siparex ETI en tant qu'actionnaire majoritaire et des autres membres du tour de table qui réinvestissent à cette occasion.

Le Groupe Winncare, fondé en 2004, et dirigé par Philippe Chêne, est un acteur spécialisé dans la fabrication de matériel médical destiné à la prévention et à la prise en charge de la dépendance à destination des EHPAD et du maintien à domicile (MAD). Le Groupe propose une gamme complète de produits (lits médicalisés, systèmes de prévention d'escarres, coussins thérapeutiques, équipements pour le transfert de patients) et services. Winncare dispose de deux unités de production en France et d'une présence en Pologne, en Espagne, en Tunisie, au Royaume Uni et dans les pays scandinaves.

Pharmaouest Industries s'est imposé comme l'un des principaux fabricants français des produits de prévention des escarres destinés au MAD et aux EHPAD, disposant d'un savoir-faire reconnu dans la fabrication de produits en mousse viscoélastique. Grâce à son outil industriel performant et adaptable, l'entreprise peut répondre aux besoins particuliers de ses clients. Pharmaouest dispose d'une capacité de production importante, avec une usine en Ille-et-Vilaine et un site industriel en Tunisie.

Cette opération de rapprochement avec Pharmaouest, qui lui apporte un portefeuille de produits et une réserve d'innovations complémentaires, permet à Winncare d'élargir sa gamme de produits et de services dédiés à la prise en charge de l'escarre, à destination des prestataires de santé et des établissements, en mettant le patient au centre du parcours de soins.

Le chiffre d'affaires du nouveau groupe constitué devrait atteindre 115 ME en mars 2022 au niveau mondial.

Marco de Alfaro, Partner chez IDI, commente : "Ce nouveau build-up de Winncare (le quatrième depuis notre entrée au capital du groupe) illustre une fois de plus notre stratégie consistant à investir sur des entreprises qui peuvent devenir des plateformes dans leur secteur, et à les accompagner dans la durée. Nous témoignons ainsi de notre confiance dans l'avenir de Winncare, où, après avoir conduit en 2014 un premier LBO majoritaire, nous poursuivons notre accompagnement depuis mars 2021 en participant à hauteur de 21% au capital du nouvel LBO sur lequel Siparex ETI est lead".