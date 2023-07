IDI : va mettre la main sur Prévost Laboratory Concept

(Boursier.com) — IDI vient de signer des accords en vue d'entrer majoritairement (90%), aux côtés de l'équipe dirigeante emmenée par Marc-Henry Lussigny, au capital de Prévost Laboratory Concept, laboratoire et façonnier (CDMO) de produits cosmétiques et compléments alimentaires. L'acquisition auprès des actionnaires financiers actuels (Abenex et Arkéa Capital) sera finalisée dans les prochaines semaines, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives d'usage. Les modalités financières n'ont pas été dévoilées.

Fondé en 1992, Prévost Laboratory Concept s'est progressivement imposé comme un spécialiste de la formulation, mise en conformité réglementaire, production et conditionnement de produits liquides et semi-liquides cosmétiques et compléments alimentaires. Le Groupe s'appuie sur une base fidèle de plus de 200 clients actifs - principalement des jeunes marques françaises indépendant en forte croissance - grâce à un savoir-faire reconnu, son ADN centré sur la R&D et la formulation lui permettant de leur proposer de manière proactive des innovations produits, un outil industriel agile permettant d'adresser aussi bien les petites que les moyennes séries et enfin une dynamique commerciale impulsée par son dirigeant Marc-Henry Lussigny depuis son arrivée il y a 3 ans.

Au cours des 3 années passées aux côtés d'Abenex et d'Arkéa, la société a pu capitaliser sur son socle historique et accélérer son développement grâce à son équipe de direction de grande qualité. Après une transition réussie, la PME familiale a ainsi connu une forte croissance dans le giron d'Abenex, avec +15% de croissance par an. Basé à Nouvoitou (Ille-et-Vilaine), Prévost prévoit de réaliser cette année près de 15 ME de chiffre d'affaires. Par ailleurs, en répondant de manière proactive aux exigences grandissantes de ses clients en matière de qualité, santé, sécurité, durabilité et transparence (50% des formules composées à plus de 95% d'ingrédients naturels), et avec la publication d'un premier rapport RSE en 2022, Prévost participe à la volonté d'IDI de placer les enjeux ESG au coeur de sa stratégie à travers l'accompagnement d'acteurs engagés.