IDI va entrer au capital de CDS Groupe

(Boursier.com) — L'IDI annonce la signature d'un protocole exclusif en vue de son entrée au capital de CDS Groupe, l'une des principales plateformes de réservation hôtelière dédiée aux voyages d'affaires. Cette opération, la première pour CDS Groupe, sera réalisée aux côtés des fondateurs et actuels dirigeants Ziad Minkara et François Machenaud. IDI investira environ 15 ME pour une participation minoritaire importante au côté du management qui reste majoritaire. Access Capital Partners contribuera au financement de l'opération par une dette unitranche.

Créé en 2001 par son actuel directeur général, Ziad Minkara, CDS Groupe est un HBT (hotel booking tool) éditeur d'une plateforme dédiée à la réservation de nuitées pour une clientèle de grands comptes et d'agences de voyages spécialisées dans le voyage d'affaires. La société propose à ses clients une solution intégrée permettant la réservation d'hôtels, avec un accès à plus d'un million et demi d'hébergements à travers le monde, et offrant également des solutions de paiement, de facturation ainsi qu'un reporting personnalisé. Destinée à faciliter le suivi des dépenses d'hôtellerie par les travel managers tout en respectant la politique d'hébergement fixée par ses clients, la solution de CDS contribue à simplifier la gestion de l'ensemble des flux liés aux réservations hôtelières.

CDS Groupe, basé en région parisienne et comprenant une trentaine de salariés, a réalisé un volume d'affaires d'environ 90 ME en 2019. Le groupe connaît une croissance organique soutenue depuis plusieurs années suite à la conclusion de partenariats stratégiques avec des acteurs majeurs de l'hôtellerie ainsi qu'à la signature de nouveaux grands comptes. Avec le soutien et l'accompagnement de son nouveau partenaire IDI, CDS Groupe a l'ambition d'accélérer son développement auprès de grands groupes et d'agences de voyages et soutenir sa croissance européenne.