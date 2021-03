IDI : soufflé par Sarbacane ?

(Boursier.com) — L 'IDI annonce accompagner le Groupe Sarbacane, acteur de référence dans l'édition de logiciel d'emailing, dans l'acquisition structurante de Rapidmail en Allemagne, et ambitionne d'accélérer sa stratégie de croissance externe dans les années à venir. Acteur majeur français des solutions dédiées à la communication digitale des entreprises, Groupe Sarbacane poursuit son développement à l'international avec cette acquisition de Rapidmail.

Le Groupe Sarbacane s'est fixé un objectif de 50% de croissance en 2021, grâce à l'excellente santé de ses activités historiques, ainsi que par cette annonce de l'acquisition de Rapidmail. La société allemande, créée en 2008 et proposant une solution logiciel proche de celle de Sarbacane, a connu une croissance ininterrompue et a vu son chiffre d'affaires progresser de plus de 40% en 2020. La société compte aujourd'hui une trentaine de collaborateurs au service de près de 15.000 clients PME, majoritairement sur le territoire germanophone (Allemagne, Autriche et Suisse).

Si Groupe Sarbacane et les cédants ont souhaité que le montant de l'opération reste confidentiel, le financement a été rendu possible par les fonds propres du Groupe, un nouvel apport de l'IDI, actionnaire financier du groupe depuis juillet 2020, ainsi que du dirigeant Mathieu Tarnus, et enfin par un emprunt contracté auprès des banques CIC, BCMNE et Banque Populaire, partenaires historiques du groupe. Ce rapprochement permettra au groupe de dépasser la barre des 20 ME de chiffre d'affaires dès 2021, soit une croissance de 50%, et de compter 45.000 clients dans plus de 80 pays. Déjà présent en Allemagne via sa marque à l'étranger Mailify, Sarbacane renforce donc sa position sur le marché germanophone et confirme ses ambitions hors de ses frontières historiques.

En matière de R&D, les synergies sont nombreuses et permettront d'accélérer le rythme de l'innovation. Les équipes collaborent déjà et "continueront ensemble d'anticiper et de développer les solutions répondant aux enjeux du digital de demain".