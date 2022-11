IDI réalise la majeure partie de son investissement dans Sarbacane

(Boursier.com) — Acteur majeur des solutions dédiées à la communication digitale des entreprises, le Groupe Sarbacane accueille à son capital EMZ, aux côtés de l'équipe de management et de l'IDI qui réinvestissent lors de cette nouvelle opération.

Cette dernière permet à l'IDI de réaliser en deux ans un multiple d'investissement net de 3,1x et un TRI net de plus de 70%.

Emmené par ses dirigeants, Mathieu Tarnus et Paul de Fombelle, et fort du soutien stratégique, financier et humain de l'IDI depuis son entrée au capital en 2020, le Groupe Sarbacane a changé de dimension pour devenir un acteur européen de référence dans le marketing digital. Le chiffre d'affaires du Groupe a connu une croissance de plus de 30% par an ces trois dernières années, à la fois par croissance organique et suite à l'acquisition de la société allemande Rapidmail en 2021.

Cette nouvelle opération permettra au Groupe de disposer de moyens additionnels pour l'accompagner dans la poursuite de son objectif visant à construire un leader européen du marketing et de la communication digitale, notamment par croissance externe, en France et à l'étranger. Convaincu du projet de l'équipe de management et du potentiel du Groupe, IDI réinvestit une partie de ses produits de cession aux côtés d'EMZ.

Simultanément à l'opération, Groupe Sarbacane enrichit son offre d'une expertise data avec l'acquisition de Marketing 1BY1. Ce spécialiste de la gestion de données, qui compte une vingtaine de salariés en région lilloise, développe une CDP (Customer Data Platform) permettant la centralisation, l'exploitation et l'animation des données, afin que leurs clients puissent optimiser leur stratégie CRM et personnaliser l'expérience client en omnicanal. La société commercialise sa solution à de grands acteurs du e-commerce, du retail et du tourisme.

Cette nouvelle acquisition, la troisième du Groupe en deux ans, lui permettra de se positionner en amont auprès de ses clients, à l'étape de la consolidation des flux de données. Cela permettra d'optimiser le timing et le ciblage des campagnes marketing et d'offrir à ses clients une vision complète de leur activité, renforçant ainsi le positionnement du Groupe en tant que multi-solution dans l'univers du marketing digital.