IDI publie un ANR de 76,71 euros par action

(Boursier.com) — Au 30 septembre 2021, l'ANR du groupe IDI atteint 569,2 Millions d'euros et l'ANR par action s'élève à 76,71 euros au 30 septembre 2021, en croissance de 19,7%. L'IDI dispose d'un bilan solide et d'une capacité d'investissement de 166 millions d'euros après le versement, le 29 septembre, de l'acompte sur dividende de 1,1 euro par action.

Investissements et cessions réalisés au 30 septembre 2021 : 12 opérations

-2 acquisitions : acquisition du Groupe Talis (réseau d'écoles post-bac spécialisées dans les formations professionnalisantes) et prise de participation minoritaire dans Tucoénergie (acteur majeur français de la rénovation énergétique),

-3 opérations de croissance externe : pour Newlife, 2 opérations dont Freeteam, groupe spécialisé dans le portage salarial dédié aux métiers de l'IT et du digital et Consultime, spécialiste des services IT auprès des grands comptes, et pour le groupe Sarbacane, Rapidmail, société allemande de logiciel d'emailing,

-4 cessions réalisées dans de très bonnes conditions : Winncare (multiple 3,3x), Groupe Alkan (multiple 3,6x), Dubbing Brothers (multiple 3,9x), Sapphire (multiple de 2,22x),

-2 réinvestissements minoritaires dans Winncare (20%) et Dubbing Brothers (22%),

-Participation en tant que sponsor au SPAC DEE Tech dédié aux solutions pour le e-commerce.

Faits significatifs depuis le 1er octobre 2021 : 1 croissance externe

-le Groupe Talis réalise sa première acquisition depuis sa prise de contrôle en juin dernier par l'IDI en intégrant dans son réseau le Groupe AFC, constitué de deux écoles proposant des formations en apprentissage et professionnalisantes situées à Poitiers.

Julien Bentz, managing partner de l'équipe d'investissement de l'IDI, a déclaré : "Toute l'équipe d'investissement est mobilisée pour accompagner le développement des nos participations et analyser de nouveaux projets d'association dans des sociétés prometteuses avec des dirigeants qui souhaitent un partenaire financier pérenne pour faire évoluer les dimensions opérationnelle et géographique de leur société. En 2021, 13 opérations ont été menées avec succès."

Christian Langlois-Meurinne, Président du Groupe IDI, commente : "L'ANR par action affiche une croissance de 19,7 % sur les neuf premiers mois de 2021. L'ANR au 30 septembre est resté stable par rapport à celui au 30 juin 2021 dans la mesure où il intègre exclusivement les variations des actifs cotés au troisième trimestre et le versement de l'acompte sur dividende. Au cours de cette période, le portefeuille de l'IDI est à la fois robuste et résilient et la dynamique d'activité se poursuit avec une opération de croissance externe réalisée et de nombreux sujets à l'étude. L'ensemble des actionnaires, y compris les équipes de l'IDI toutes intéressées au capital, ont bénéficié d'un acompte sur dividende de 1,1 euro par action fin septembre. L'IDI est une valeur de rendement qui, en outre, affiche une performance moyenne, dividendes réinvestis, de 15,48 % par an depuis son introduction en bourse en 1991."

L'IDI poursuit sa volonté de générer sur le long terme un rendement attractif, supérieur aux indices boursiers et à celui des autres acteurs du secteur. L'IDI fait ainsi bénéficier à ses actionnaires d'un rendement annuel, dividendes réinvestis, de 15,48% depuis son introduction en bourse en 1991, soit un multiple de près de 66 en 30 ans.