IDI publie un ANR au 30 juin de 77,90 euros par action (+19,5%)

(Boursier.com) — Dans un contexte de pandémie, l'IDI, groupe côté spécialiste du capital-investissement, a réalisé 12 opérations d'acquisition et de cession depuis le début de l'année. Cette forte dynamique se retrouve également dans la valorisation du portefeuille avec un Actif Net Réévalué en croissance de + 19,5% au 30 juin 2021, démontrant ainsi son agilité et sa robustesse au travers de cette crise.

La force du bilan et les retours sur investissement déjà annoncés pour l'exercice 2021 ont conduit le gérant à décider le versement d'un acompte sur dividende au titre de l'exercice 2021 de 1,1 euro par action. L'IDI disposera à l'issue du versement de l'acompte d'une importante capacité d'investissement de 159,3 millions d'euros pour saisir d'autres opportunités qui se présenteront.

Croissance de l'Actif Net Réévalué : +19,5%

L'actif net réévalué au 30 juin 2021, atteint 577 millions d'euros soit une progression de 19,5% par rapport au 31 décembre 2020. L'ANR par action de l'IDI s'élève à 77,90 euros au 30 juin 2021. Le portefeuille de l'IDI a connu ces derniers exercices de nombreuses cessions et opérations prenant en compte des valorisations d'actifs sur le marché élevées et saisissant des opérations d'acquisitions de plus grande taille en co-investissant ou en réinvestissant. Le portefeuille de l'IDI s'est étoffé et diversifié à travers une politique constante de build up. Ainsi l'IDI a, dans le segment du Private Equity Europe, investi sur fonds propres près de 110 millions d'euros et encaissé près de 170 millions d'euros au premier semestre 2021. Cette stratégie d'investissement dynamique et offensive explique la progression continue de l'ANR et sa résilience malgré une crise sanitaire sans précédent.

L'IDI continue de bénéficier d'un bilan solide avec plus de 577 millions d'euros de capitaux propres consolidés. La capacité d'investissement était de 168,3 millions d'euros au 31 août 2021 (184,5 millions d'euros au 30 juin 2021 avant versement du dividende en juillet) et sera de 159,3 millions d'euros après le versement de l'acompte sur dividende de 1,1 euro par action.

Le gérant a décidé le versement d'un acompte sur dividende de 1,1 euro par action préalablement à l'approbation du dividende définitif qui sera décidé par l'assemblée générale qui statuera, en juin 2022, sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021. Le détachement de l'acompte aura lieu le 27 septembre 2021 et la mise en paiement le 29 septembre 2021.

Investissements et cessions réalisés au 1er semestre 2021 : 10 opérations

-2 acquisitions : acquisition du Groupe Talis (réseau d'écoles post-bac spécialisées dans les formations professionnalisantes) et prise de participation minoritaire dans Tucoénergie (acteur majeur français de la rénovation énergétique),

-2 opérations de croissance externe : pour Newlife, Freeteam, groupe spécialisé dans le portage salarial dédié aux métiers de l'IT et du digital, et pour le groupe Sarbacane, Rapidmail, société allemande de logiciel d'emailing,

-3 cessions réalisées dans de très bonnes conditions : Winncare (multiple 3,3x), Groupe Alkan (multiple 3,6x), Dubbing Brothers (multiple 3,9x),

-2 réinvestissements minoritaires dans Winncare (20 %) et Dubbing Brothers (22 %),

-Participation en tant que sponsor au SPAC DEE Tech dédié aux solutions pour le e-commerce.

Faits significatifs depuis le 30 juin 2021 : 1 cession, 1 build up et renforcement de l'équipe

-Sapphire a été cédée début août avec une performance nette totale pour l'IDI en USD de 14,3% de TRI et un multiple de 2,22x.

-Newlife, soutenu par l'IDI, élargit son savoir-faire sur le marché des services aux indépendants avec l'acquisition de Consultime, spécialiste des services IT auprès des grands comptes.

-L'équipe d'investissement se renforce avec l'arrivée notamment d'Antoine Bouyat en qualité d'analyste.

Julien Bentz, managing partner de l'équipe d'investissement de l'IDI, commente : "Le 1er semestre 2021 a connu un niveau record d'activité. L'équipe d'investissement, qui se renforce avec des recrutements, a réalisé 10 opérations significatives et développé sa palette d'activité lors de ces derniers mois. Toujours en association étroite avec les équipes de management, nous avons réalisé des nouveaux investissements dans des sociétés prometteuses, nous avons accompagné des build-ups significatifs, nous avons décidé de cessions tout en réinvestissant dans certaines d'entre elles, et nous sommes devenus sponsor de DEE Tech. L'IDI demeure très actif sur l'étude de nouvelles opportunités, dont certaines sur des tailles importantes grâce au co-investissement."

Christian Langlois-Meurinne, Président du Groupe IDI, déclare : "les résultats semestriels 2021 sont de même facture que ceux des semestres précédents : à la fois résilients et performants. Grâce au travail de toute l'équipe de l'IDI, l'activité au 1er semestre a été historiquement très soutenue. La croissance de l'ANR démontre à la fois la qualité et la résilience de nos participations en pleine crise sanitaire. 2021 représente pour les actionnaires de l'IDI un double anniversaire, à la fois les 50 ans d'existence de la société mais également les 30 ans en bourse. Tout actionnaire qui a investi le 25 juin 1991 a pu bénéficier d'un rendement remarquable, dividendes réinvestis, de 15% par an et d'un multiple de 66. A l'heure où les fonds euros, le livret A et les obligations ne rapportent pas plus de 1%, l'IDI permet à de nombreux particuliers de s'exposer au private equity et de bénéficier de retours sur investissement plus importants. Les chiffres du 1er semestre 2021 et les dossiers en cours d'étude annoncent un millésime 2021 prometteur. Forts des retours sur investissement des opérations de cession réalisées et du bilan intermédiaire à la fin du 1er semestre 2021, nous avons estimé que tous les actionnaires de l'IDI devaient également profiter de ces succès en bénéficiant d'un acompte sur dividende de 1,1 euro par action. L'IDI est une valeur de rendement à la fois dans ses investissements et en Bourse."