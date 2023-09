IDI : publication saluée

(Boursier.com) — Contre la tendance, IDI s'adjuge 1,8% à 68,4 euros. Les opérateurs saluent la belle publication de la société d'investissement, dont l'ANR s'établissait à 97,7 euros par action à fin juin, en forte croissance de 12,4% sur six mois. Oddo BHF explique qu'avec 14 opérations réalisées depuis le début de l'année, le groupe continue de prouver sa capacité à : accompagner la croissance de ses participations à travers des opérations de build-up ; réaliser des investissements créateurs via l'acquisition des sociétés à forte progression et céder des participations avec des multiples toujours intéressants. La hausse de l'ANR incite le courtier à relever son cours cible de 75 à 78 euros, actant par ailleurs une décote cible abaissée de 25% à 20%. L'analyste est à 'surperformer' sur le dossier.

Kepler Cheuvreux a de son côté remonté sa cible de 58 à 70 euros tout en restant à 'conserver'.