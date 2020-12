IDI : nomination

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le spécialiste du capital-investissement IDI annonce la nomination de Julien Bentz, en tant que Managing Partner de l'équipe d'investissement d'IDI.

Avec un objectif constant de recherche de performance et afin de tenir compte des évolutions d'un marché toujours plus compétitif, j'ai décidé de nommer Julien Bentz en tant que Managing Partner de l'équipe d'investissement d'IDI. Depuis plus de quinze ans, en s'appuyant sur la qualité, la complémentarité et l'engagement de l'équipe d'investissement, Julien Bentz a contribué à la croissance de l'IDI et au développement de ses activités , explique Christian Langlois-Meurinne, Président du Groupe IDI qui poursuit : Dans cette nouvelle configuration, l'IDI poursuivra ses investissements dans des PME et ETI en Europe, en réalisant des opérations de 'growth' et de LBO pour des investissements unitaires pouvant aller de 10 à 50 millions d'euros. L'IDI cherchera ainsi à renforcer sa place de partenaire incontournable des entrepreneurs du segment small-mid cap. L'IDI continuera à accompagner activement ses associés, fondateurs ou managers, dans leur politique de croissance externe en France comme à l'international, à l'instar de ce qui a déjà été fait ces dernières années en Belgique, en Italie, au Danemark, en Allemagne, en Autriche, en Pologne et au UK. Afin de rendre sa politique d'investissement encore plus dynamique et d'accroître ses capacités à s'inscrire dans dans des projets d'entreprise de plus grande taille, l'IDI entend s'associer, dans les prochaines années, à des co-investisseurs familiaux .

Pour conduire la stratégie d'investissement et accompagner le développement des entreprises du portefeuille d'IDI, l'équipe d'investissement sera désormais composée de Julien Bentz (Managing Partner), Marco de Alfaro (Partner), Augustin Harrel-Courtès et Jonathan Coll (Directeurs de Participations), Jonas Bouaouli (chargé d'affaires senior), et 3 chargés d'affaires : Arnaud Pierucci, Jeanne Delahaye et Inès Lavril.

Le comité exécutif demeurera inchangé. Depuis septembre 2015, il est constitué de Christian Langlois-Meurinne, Julien Bentz, Marco de Alfaro et Tatiana Nourissat.