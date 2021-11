IDI : négociations exclusives de DEE Tech avec Colis Privé Group

(Boursier.com) — IDI , sponsor et investisseur de DEE Tech, un SPAC français visant à acquérir une plateforme facilitatrice du digital et de l'e-commerce, annonce l'entrée en négociations exclusives de DEE Tech avec Colis Privé Group. L'objectif est la constitution d'un leader technologique européen de la livraison à domicile de colis B2C pour les acteurs du e-commerce les plus importants et les plus exigeants.

Julien Bentz, responsable de l'équipe d'investissement de l'IDI a déclaré : "En juin dernier, l'IDI est devenu sponsor et investisseur du SPAC DEE Tech. L'important dans ce type d'opération est d'identifier rapidement une cible à fort potentiel de croissance, pour laquelle il existe une grande complémentarité entre les animateurs du SPAC et les dirigeants de la cible. C'est exactement le cas entre les équipes de DEE Tech et Colis Privé : nous sommes ravis de ce projet d'association prometteur avec Colis Privé Group dont la croissance est rapide, rentable et respectueuse de l'environnement".

IDI est l'un des sponsors et des investisseurs de DEE Tech (ISIN : FR0014003G01, Euronext Paris Stock Exchange), le premier SPAC (Special Purpose Acquisition Company) dédié au secteur technologique et aux activités facilitant l'essor du e-commerce, aux cotés de quatre autres entrepreneurs et investisseurs (Marc Menasé, Michaël Benabou, Charles-Hubert de Chaudenay, MACSF Epargne Retraite).

A présent, IDI annonce une nouvelle étape : celle de l'entrée en négociations exclusives de DEE Tech et de Colis Privé Group, premier acteur du secteur privé de la livraison de colis à domicile B2C sur le marché français. L'entité combinée serait cotée sur Euronext Paris..

Construit pour répondre aux enjeux du e-commerce et opérant comme une véritable plateforme technologique et logistique, Colis Privé Group propose pour des solutions fiables, rapides (de 24h à 48h) et respecteuseuses de l'environnement pour la livraison du dernier kilomètre, à domicile et en points relais, sur le marché français.

Colis Privé Group a fait croître son volume quotidien moyen d'environ 74.000 colis livrés en 2013 à plus de 270.000 colis livrés au 30 juin 2021, avec des pics à plus de 420.000 colis livrés par jour. En 2020, Colis Privé Group a réalisé un chiffre d'affaires de 233,8 millions d'euros, en croissance de +46% par rapport à l'exercice précédent, et un EBITDA courant de 22 millions d'euros, en hausse de +95% par rapport à 2019. Colis Privé Group dispose d'un portefeuille de plus de 200 e-commercants.

En s'appuyant sur l'expertise de l'équipe DEE Tech, Colis Privé Group entend mener une stratégie de croissance ambitieuse visant une augmentation des activité, une innovation produit et le développement à l'international. L'entité combinée s'imposerait, en France mais aussi à l'international, comme la référence de la livraison de colis en 24h pour les sociétés de e-commerce et le prestataire incontournable des consommateurs offrant une qualité de service exemplaire.