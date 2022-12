IDI liquide sa participation dans Formalian

(Boursier.com) — Actionnaire majoritaire depuis 2019 du Groupe Formalian -leader de la formation de praticiens aux métiers du bien-être- l'IDI vient de céder la totalité de sa participation à la holding d'investissement de la famille Caille, Vivalto SAS.

Vivalto SAS devient ainsi actionnaire de référence du groupe Formalian, aux côtés des fondateurs Catherine et Sébastien Aliotta et d'investisseurs financiers. Son objectif est de poursuivre le développement du groupe en France ainsi qu'à l'international, afin de créer un acteur de référence de la formation professionnelle.

Cette opération permet à l'IDI de matérialiser un multiple d'investissement de près de 3x et un TRI de 32%.

Créé en 2003 par Catherine Aliotta (rejointe par son époux Sébastien en 2008) autour de la formation des praticiens sophrologues via l'Institut de Formation à la Sophrologie, intégré au Groupe Formalian lors de l'entrée au capital d'IDI en 2019, le Groupe a bénéficié d'une croissance remarquable (+25% par an depuis 2019) appuyée par une expansion géographique dynamique et l'intérêt croissant des apprenants pour les métiers de l'univers du bien-être.

Fort de l'accompagnement stratégique et financier de l'IDI, conjuguée à l'expertise de l'équipe de management, Formalian s'est progressivement structuré et dispose aujourd'hui de plus de 104 implantations lui permettant ainsi de s'affirmer comme le leader incontesté de la formation aux métiers du bien-être en France.