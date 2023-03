IDI : Le Groupe Talis poursuit son développement en se rapprochant du Groupe Fore

(Boursier.com) — Le Groupe Talis, re?seau d'e?coles post bac avec pre?s de 4.200 e?tudiants, annonce son rapprochement strate?gique avec le Groupe Fore, ope?rateur historique en outre-mer dans l'e?ducation et la formation avec 1.900 e?tudiants.

L'ope?ration permet aux deux groupes d'unir leurs forces pour devenir un acteur de re?fe?rence de l'e?ducation en re?gions, avec un re?seau d'une dizaine d'e?coles de proximite?. Ce rapprochement se fera dans la continuite? de la transition manage?riale entame?e depuis plusieurs anne?es entre le fondateur Didier Delpech, et l'actuel Directeur Ge?ne?ral Samuel Daneyrole.

Fonde? en 1986 par Didier Delpech, rejoint quelques anne?es plus tard par Samuel Daneyrole, le Groupe FORE propose des formations professionnelles continues et en apprentissage aux Antilles franc?aises et en Guyane. Initialement pre?sent en Guadeloupe en 1992, le Groupe FORE s'est ensuite de?veloppe? en ouvrant un campus a? Saint-Martin puis en Martinique. Le Groupe poursuit son expansion ge?ographique avec l'acquisition d'Equinoxe Formation en Guyane (2017), puis avec le rachat de SN IMFS en Martinique (2019). Le Groupe diversifie par la suite son offre de formations en cre?ant en 2018 son propre CFA (Centre de Formation d'Apprentis), lui permettant de proposer des formations en apprentissage en Guadeloupe, a? Saint-Martin, en Martinique et en Guyane.

La couverture territoriale unique du Groupe FORE, qui dispose d'une trentaine de sites re?partis sur 4 territoires, couple?e a? la diversite? des formations propose?es, sa capacite? d'inge?nierie pe?dagogique et sa notorie?te? en font le premier ope?rateur prive? du marche? de la formation et de l'apprentissage sur la zone Antilles-Guyane.

Gra?ce a? ce rapprochement strate?gique, le Groupe Talis, pre?side? par Yves Hinnekint, e?largit son re?seau d'e?coles de proximite? avec des campus situe?s en Nouvelle-Aquitaine, a? Paris et aux Antilles-Guyane. Les deux groupes s'inscrivent dans une ambition commune de jouer un ro?le moteur dans l'accompagnement local et durable des jeunes dans leur insertion professionnelle. Ce nouveau positionnement ge?ographique permettra au Groupe de renforcer son impact et de proposer des formations qualitatives adapte?es au bassin d'emploi local, amenant les apprenants vers une insertion professionnelle durable.

"Fort de nos 37 ans d'existence et conscient des enjeux a? venir, je me devais d'inscrire notre groupe, leader aux Antilles (FORE & IMFS) et en Guyane (Equinoxe), dans une dynamique de progre?s et de de?veloppement soutenu. Apre?s plusieurs anne?es de partenariat constructif, c'est naturellement que nous nous sommes projete?s dans un destin commun avec Talis. Avec un ADN proche, notre alignement en termes de vision strate?gique et la connaissance des spe?cificite?s ultra-marine donnent tout son sens a? notre rapprochement. Je suis certain qu'il sera source de mutualisation, d'innovation pour les e?quipes et de re?ussite collective" de?clare Didier Delpech, Fondateur du Groupe Fore.