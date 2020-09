IDI : l'ANR par action tombe à 59,70 euros

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le groupe côté spécialiste du capital-investissement, IDI, communique sur une bonne résistance de ses résultats semestriels 2020 compte tenu de la crise sanitaire, avec un fléchissement contenu de son actif net réévalué. Il décroît de -5,71% au cours du 1er semestre 2020. L'ANR par action de l'IDI atteint 59,70 euros au 30 juin (64,82 euros au 30 juin 2019), l'ANR global passant de 499,9 ME au 30 juin 2019 à 461,1 ME au 30 juin 2020. Dans l'ensemble, le portefeuille de l'IDI résiste plutôt bien à la crise résultant de la pandémie du Covid-19. L'équipe d'investissement est restée très active et continue de saisir des opportunités dont 3 investissements depuis le début de l'année et la cession d'une participation du portefeuille dans de bonnes conditions.

Le résultat net part d'IDI est en perte de -25,5 ME (+14,9 ME un an plus tôt).

L'IDI poursuit sa volonté de générer sur le long terme un rendement attractif, supérieur aux indices boursiers et à celui des autres acteurs du secteur. L'IDI a ainsi fait bénéficier ses actionnaires d'un rendement annuel, dividendes réinvestis, de 15,24% depuis son introduction en bourse en 1991, soit un multiple de 61,4 en 29 ans.