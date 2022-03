IDI : l'ANR par action augmente de 28,2% à 82,16 euros

(Boursier.com) — Dans un contexte encore marqué par la pandémie, l'IDI, groupe côté spécialiste du capital-investissement, a réalisé 16 opérations d'acquisition, de build-up, de cession et de réinvestissement en 2021. Cette forte dynamique se retrouve également dans la valorisation du portefeuille avec un Actif Net Réévalué par action en croissance de +28,2% au 31 décembre 2021.

L'IDI est reconnu comme valeur de rendement et proposera à l'AG un dividende de 3,40 euros par action, incluant un dividende ordinaire de 2,30 euros par action, en hausse de 15% par rapport à celui versé au titre de 2020.

L'actif net réévalué au 31 décembre 2021 atteint 612,4 millions d'euros, et l'ANR par action augmente de 28,2% par rapport à l'exercice précédent pour s'établir à 82,16 euros.

L'année 2021 est à nouveau marquée par une très forte activité et une belle progression des résultats, principalement ceux du Private Equity Europe. Ainsi, l'IDI a investi 140 millions d'euros en 2021 dans des participations ou des build-up et réalisé des cessions à fort retour sur investissement pour 172 millions d'euros, ce qui explique cette performance financière exceptionnelle malgré un contexte sanitaire toujours sensible.

Un bilan solide et une forte capacité d'investissement

L'IDI dispose d'un bilan solide avec une progression constante de ses capitaux propres consolidés à plus de 612 millions. La capacité d'investissement s'élève à 148 millions d'euros au 31 décembre 2021.

Compte tenu des bons résulats de l'IDI, il sera donc proposé à la prochaine Assemblée générale de l'IDI le 12 mai 2022 un dividende de 3,40 euros par action, composé d'un dividende ordinaire de 2,30 euros par action (représentant 2,8% de l'ANR) et d'un dividende exceptionnel de 1,10 euro par action. Ce dividende a fait l'objet d'un acompte de 1,10 euro par action versé fin septembre 2021. Le solde sera mis en paiement le 19 mai 2022 (détachement du coupon le 17 mai 2022).

Les mandats de Gilles Babinet, membre, Sébastien Breteau et Gilles Etrillard, censeurs, viendront à échéance lors de la prochaine Assemblée Générale. Il sera proposé de renouveler les mandats de Gilles Babinet et Sébastien Breteau et de nommer Cyrille Chevrillon en qualité de membre du Conseil de Surveillance.

L'IDI poursuit sa volonté de générer sur le long terme un rendement attractif, supérieur aux indices boursiers et à celui des autres acteurs du secteur. L'IDI fait ainsi bénéficier à ses actionnaires d'un rendement annuel, dividendes réinvestis, de 15,66% depuis son introduction en bourse en 1991, soit un multiple de près de 84 en 31 ans.