IDI investit 10 ME dans Tucoénergie

(Boursier.com) — L 'IDI investit dans Tucoénergie, pionnier dans la rénovation énergétique, qui annonce une levée de fonds de 14 millions d'euros. L'IDI (10 ME) est accompagné par RAISE Impact (4 ME). Ils deviennent ensemble actionnaires minoritaires aux côtés du Président Fondateur Nathaniel Corcos. L'opération permet au groupe Tucoénergie de se doter de moyens financiers importants pour accompagner son hypercroissance et accélérer son développement, tout en s'inscrivant dans les objectifs environnementaux de la France.

Créée en 2009 par Nathaniel Corcos, Tucoénergie est une entreprise labellisée Greentech Innovation par le Ministère de la Transition écologique. Elle propose aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités des solutions complètes d'indépendance énergétique écologiques. Tucoénergie conçoit et installe des systèmes permettant de produire une énergie renouvelable, décarbonée et décentralisée, notamment via l'autoconsommation photovoltaïque et les solutions d'économies d'énergies.

Basé en région parisienne, le groupe génère près de 75 ME de volume d'affaires, avec près de 300 projets chaque mois sur l'ensemble du territoire.

Au coeur du plan "France Relance", la rénovation énergétique est un marché estimé à près de 4 milliards d'euros à l'horizon 2025. Au sein d'un secteur fragmenté, Tucoénergie a pour objectif de fédérer un écosystème de professionnels qualifiés de la rénovation énergétique et de participer à la décentralisation d'une énergie décarbonée, en prenant appui sur des innovations digitales. Grâce à cette opération, le groupe dispose désormais des ressources nécessaires pour financer son hypercroissance, investir dans ses outils digitaux, et étoffer les équipes de développement grâce à des recrutements ciblés.