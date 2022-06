IDI : Freeland s'offre le Groupe Codeur

(Boursier.com) — Freeland , ex-Newlife, soutenu stratégiquement et financièrement par l'IDI, poursuit sa stratégie de diversification et consolidation du marché des services aux indépendants et annonce l'acquisition du Groupe Codeur, sa cinquième opération de croissance externe en moins de 36 mois. Avec plus de 250 000 freelances inscrits sur les plateformes de mise en relation opérées, 2 500 nouveaux projets publiés chaque mois, et plus de 13,5 millions de visites organiques par an sur les sites du groupe, le groupe Codeur a su créer en quelques années une solution de mise en relation performante entre PME/ETI et freelances qualifiés de l'univers du digital au travers de marques fortes et reconnues : Codeur.com, Graphiste.com, Redacteur.com, Traduc.com et Facture.com. Quelques mois après l'intégration de Consultime et de Freelance Informatique, l'acquisition du Groupe Codeur vient renforcer et élargir sa présence au sein des plateformes digitales à destination des indépendants et entreprises.

Fort de cette nouvelle opération, s'inscrivant dans la dynamique de diversification amorcée par le Groupe en 2019 suite à l'entrée au capital d'IDI, Freeland renforce son leadership de plateforme de services aux freelances et devrait réaliser un chiffre d'affaires 2022 proforma d'environ 400 ME, en croissance de 25%. Le groupe étudie de nouvelles opportunités de croissance externe en France et en Europe.