IDI : FCG poursuit sa stratégie de croissance externe

(Boursier.com) — Flex Composite Group (FCG, anciennement ORCA Développement), soutenu majoritairement par l'IDI et par Andera Partners en minoritaire, poursuit sa stratégie de croissance externe et renforce ses positions sur le marché des matériaux composites avancés en réalisant l'acquisition de Selcom, spécialiste des tissus multiaxiaux

Présent sur la conception, la fabrication et la distribution de (i) tissus enduits flexibles, (ii) films techniques et (iii) matériaux composites carbone, FCG renforce son positionnement d'acteur de référence sur ce troisième segment en réalisant l'acquisition de Selcom, société italienne réalisant près de 30 ME de chiffre d'affaires, auprès de la famille fondatrice.

Fondée en 1992 à Fregona (Italie) par la famille Pizzol, Selcom est un acteur majeur dans la production de tissus multiaxiaux en fibres techniques à haute valeur ajoutée, principalement pour les secteurs du nautisme, du génie civil et des équipements sportifs.

FCG est aujourd'hui un leader mondial dans la production de films et tissus techniques souples de matériaux composites de haute performance au travers de ses trois branches d'activités :

-Pennel & Flipo propose des solutions de textiles enduits sous la marque ORCA pour répondre aux exigences spécifiques d'une large gamme d'applications (bateaux semi-rigides, ferroviaire, énergie, etc.) ;

-Fait Plast conçoit, fabrique et distribue des films de haute technologie destinés à diverses applications de niche (textiles techniques pour le sport et le luxe, l'automobile, les applications médicales et paramédicales, etc.) ;

-Angeloni Group, acteur de premier plan dans les tissus et préimprégnés carbone, conçoit des produits sophistiqués pour des marchés finaux diversifiés (super-cars, voitures de luxe / électriques, sport, aéronautique, construction, etc.).

Suite à cette nouvelle acquisition, Selcom rejoint la filiale Angeloni Group, permettant d'élargir la gamme de produits avec des tissus multiaxiaux (NCF), secs et préimprégnés, à base de fibres de carbone, de verre, de basalte et de fibres hybrides. Ce rapprochement renforce la présence de FCG sur le secteur des composites souples, avec une offre large, innovante et unique qui permettra de pénétrer de nouveaux marchés sous-jacents de niche et d'adresser des nouveaux clients.

Cette acquisition est la quatrième opération de build-up depuis la reprise capitalistique par IDI accompagné d'Andera Expansion en 2015.

Constitué au fil des années par la combinaison de croissance organique et externe, le groupe FCG dispose aujourd'hui de 6 sites de production en Europe, d'un réseau commercial international, et emploie près de 350 collaborateurs dont une quarantaine dédiée à la 'R&D'. Le groupe investi chaque année pour proposer des solutions innovantes sur base aqueuse et via un usage croissant de matières biosourcées et recyclables, afin de répondre aux contraintes techniques et aux enjeux environnementaux de ses clients. En 2022, FCG devrait réaliser près de 200 ME de chiffre d'affaires, dont près de 20% hors Europe, pour un EBITDA consolidé supérieur à 50 ME.

Pour Emmanuel Capriglione, Directeur Général de FCG