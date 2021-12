IDI fait son entrée au capital d'Ekosport

(Boursier.com) — L 'IDI, groupe coté spécialiste du capital investissement, annonce avoir pris une participation minoritaire de référence (30% du capital) au capital d'Ekosport aux côtés de Frasteya, holding détenue par Yannick Morat et ses associés historiques Franck Wesse, François Salomon et Stéphane Morat, ainsi que l'équipe management.

Créé en 2007 par Yannick Morat, Ekosport distribuait à l'origine des équipements de sport d'hiver en ligne, avant de se développer vers un modèle multicanal avec l'ouverture d'un premier magasin en 2011 à Frontenex (Savoie).

Les années qui suivent sont marquées par une très forte croissance du chiffre d'affaires alimentée par l'élargissement progressif de l'offre à l'ensemble des pratiques du sport outdoor en été et en hiver (chaussures, vêtements et accessoires pour le trek, le trail, le running, l'escalade, le bivouac, etc.), l'essor rapide de l'activité ecommerce aussi bien en France qu'en Europe, et le développement du réseau physique avec, d'une part, l'ouverture de sept nouveaux points de vente et, d'autre part, l'acquisition du magasin Espace Montagne de Grenoble en septembre 2021.

Basé à Chambéry et s'appuyant sur 170 collaborateurs, Ekosport réalise 80 mEUR de CA dont près d'un tiers à l'international à travers son site e-commerce, et fait aujourd'hui partie des principaux distributeurs européens d'articles de sports outdoor avec plus de 25.000 références provenant d'environ 300 grandes marques.

Le groupe distribue les produits de ses marques partenaires majoritairement via ses deux plateformes e-commerce Ekosport.fr et Achat-ski.com, ainsi qu'à travers son réseau en propre de neuf magasins situés en périphéries urbaines dans la région Rhône-Alpes (Lyon, Grenoble Annecy, Chambéry, Gap, Albertville, Annemasse).

Fort du soutien à la fois financier et stratégique de l'IDI (accompagné en suiveur par Garibaldi Participations, filiale de la Banque Populaire AURA, avec c. 5% du capital), Ekosport entend accélérer son développement et consolider ses positions sur le marché européen de la distribution d'équipements outdoor, à travers notamment l'acquisition ciblée de nouvelles plateformes online et points de vente, autant sur son coeur de marché que sur des adjacents dans l'univers du sport.